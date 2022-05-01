加州公司替中低收入家庭免費安裝太陽能板 電費大降

工人正在幫符合條件的家庭安裝太陽能板。（ABC7截圖 ）

根據加州 能源委員會（California Energy Commission）在 2021 年表決通過的新法令， 要求新的商業大樓和高樓層住宅都必須加裝太陽能能源板和儲電電池，此法令預計在2023年1月1日生效。非營利組織「GRID 再生能源公司」（GRID Alternatives）表示， 會免費幫助符合條件的中低收入 家庭安裝太陽能電力系統。

對於美國的大多數房主來說，太陽能板大約需要八年才能回收投資 成本， 對於許多低收入家庭可能連最初的投資成本都難以負荷， GRID 再生能源公司外部事務經理霍姆（Danny Hom）表示，對於一個工階家庭來說，這筆錢可能對他們來說不僅僅是一筆電費，也會是他們的退休儲蓄，一輛更好的汽車，一箱油，大學學費，或是未來他們生活所需的急用費。

馬德里加爾（Maria Madrigal）為帕科伊瑪/太陽谷（Pacoima/Sun Valley ）地區首批利用國家資助計劃的客戶之一。她表示通過利用 GRID 計劃，她的電費帳單從 700 多元降到幾乎不敢相信的新低水平14元。

在幫助洛杉磯縣、橙縣和范杜拉縣的 2000 多個低收入家庭之後，GRID仍在努力向可能有資格參加可以成為環境解決方案一部分的計劃的居民宣傳，幫助這些家庭改善生活品質。 目前來說，在這些家庭中安裝太陽能電池板最困難的部分之一，是讓客戶相信安裝、電池板和維護都是免費的。

霍姆表示，希望改善社區的生活品質，以便居住在這裡的人們能夠過上最好和最健康的生活。

總部在北加州奧克蘭的GRID 洛杉磯區執行董事克里斯蒂（Ashley Christy）則表示，我們應該要有解決方案來幫助人們留在家中，走向未來享受生活， 而不是讓人們持續承擔這些高額帳單。

GRID 的「全民能源計劃」為特定州和地區的中低收入家庭提供太陽能。 該公司使用州和其他政府資金為符合計劃規格的房主提供太陽能係統，因此需要驗證申請人的收入水平和家庭位置以及其他因素，以確定資格。 意者或通過電話 866-921-4696 聯繫 GRID 客戶服務團隊；如想自己了解是否合乎資格，也可上網址https://www.gridsolar.org/查詢。