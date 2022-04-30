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狗狗寵物秀 樂翻觀眾席

記者楊青／羅蘭岡報導
狗狗們訓練有素。（忠犬俱樂部提供）
狗狗們訓練有素。（忠犬俱樂部提供）

世界日報「媽媽咪呀嘉年華」首日壓軸戲，由南加州最大華人訓狗俱樂部的教練們帶領20隻訓練有素的良犬表演寵物秀，十八般武藝輪番展示，開心指數100%。

德國牧羊犬、金毛、薩摩耶、拉布拉多、貴賓犬、哈斯奇......一個個在主人帶領下有序上場，有的氣宇軒昂，有的溫柔靦腆，有的老神在在，有的俏皮可愛，有的東張西望，有的完全不在乎眾目睽睽，先溜達一圈再回到原位。這些狗狗都是忠犬俱樂部的會員，雖然品種不同，體型各異，卻都訓練有素，讓民眾大開眼界。

表演和人握手、擊掌、翻滾、趴下、裝死等等基本禮儀和小技巧，已經讓人忍俊不住。當天的狗狗秀更特別的是，被稱爲洛杉磯華人訓犬最高水平的忠犬俱樂部總教頭Leo、資深訓狗師楊潮明和多位狗狗教練，展示表演美國ACK考試的一些動作，狗狗們全程高度配合，觀眾中驚嘆不斷。

Leo也是護衛犬國家賽選手和美國排名最高的華裔護衛犬選手，他表示，美國是世界上對狗狗最寬容和友好的國家，狗狗們通過好狗公民考試，能夠帶到各種公共場合，住酒店不另外加錢，免費和主人共乘飛機客艙等等。近年來，忠犬俱樂部的狗狗們先後獲得28個全國獎項，包括五個BH，17個好狗公民和六個CGCA。

資深訓狗師楊潮明指令狗狗們現場示範警犬訓練的常步、慢步、 快步、鬆繩、抗人羣干擾，行進間坐下-趴下-等待-過來等動作和跳躍、銜鈴嗅犬尋物與自拋自接食物等表演。AKC「好狗公民」團隊則展示了它們超乎想象的自律和服從；通過警犬BH測試的哈士奇警犬還表演正步與花步、正旋轉與反旋轉等高難動作。全場30分鐘的表演吸引人群久久不散。

世界日報媽媽咪呀母親節慶會，在5月1日星期天還有一場狗狗寵物秀。

狗狗們表演聚集和抗干擾。（忠犬俱樂部提供）
狗狗們表演聚集和抗干擾。（忠犬俱樂部提供）
狗狗們表演聽從、聚集和抗干擾。（忠犬俱樂部提供）
狗狗們表演聽從、聚集和抗干擾。（忠犬俱樂部提供）
忍住忍住！訓練有素的德國牧羊犬耐心等待主人給食。（忠犬俱樂部提供）
忍住忍住！訓練有素的德國牧羊犬耐心等待主人給食。（忠犬俱樂部提供）
狗狗表演和主人友好互動。（忠犬俱樂部提供）
狗狗表演和主人友好互動。（忠犬俱樂部提供）

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