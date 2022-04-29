我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛奇：夏季前有望找出下階段用疫苗追加劑

稱霸僅1季 蘋果上季痛失中國智慧手機銷售寶座

南加僑界 5月7日汽車遊行 力挺台灣加入WHA

本報記者／洛杉磯報導
世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會4 月 29 日在洛僑中心舉辦新聞發布會。（本報記者／攝影）
世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會4 月 29 日在洛僑中心舉辦新聞發布會。（本報記者／攝影）

世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會，4 月 29 日上午在洛僑中心召開新聞發布會，介紹 5 月 7 日將在核桃市（Walnut City）舉辦汽車遊行，支持台灣加入世界衛生大會（ World Health Assembly，簡稱WHA)。

南加州僑界車隊遊行時間訂於 5 月 7 日（周六）上午9時至11時，集合地點 Walnut City Hall，地址 21201 La Puente Road, Walnut, CA 91789。屆時 50 輛汽車組成的大車隊依序遊行，為時一小時，最後回到原集合地點。

世界衛生組織（WHO）每年五月召開一年一度的世界衛生大會 (WHA)，2009 年至 2017 年，台灣都以觀察員身分參與，但近年來由於政治因素，台灣遭到百般刁難，一直被阻擋在外，無法進入 WHO 與 WHA。世華總會陳阡蕙總會長呼籲全球海內外各分會，藉由不同方式，結合當地僑社，積極參與支持台灣進入WHA 活動。為響應總會長號召，世華總會副總會長陳玲華、大洛杉磯分會會長徐洸玲、南加州分會會長裴映棋共同組織了此次車隊遊行。

徐洸玲表示，「台灣的醫療水準舉世聞名，對流行病的控製成績卓越，我們希望能以此次活動聲援台灣重回WHA，去年我們已經舉辦過一次，今年是第二次。」

世華總會國際事務顧問方孝偉認為，新冠疫情對世界危害非常大，至今仍未消退，「清零政策、與病毒共存，到底哪種防疫方式更好，台灣需要加入國際組織，得到一手的諮詢；同時台灣也可以提供傑出的醫療水準，為世界防疫作出貢獻。」

5 月 7 日活動當天，南加州僑界將以車隊行動訴求「Taiwan Can Help」、「Let Taiwan Help」、「Taiwan is Helping」、台灣可以分享防疫成功經驗、台灣是全球防疫邁向復甦不可或缺的夥伴。主辦方表示，希望藉此次行動，表示海外僑胞共濟一心，爭取讓台灣早日加入 WHO、WHA 全球防疫機構，同時呼籲這些機構正視台灣2300萬人民的權益，共同捍衛世界地球村全人類的生命共同體。

南加州僑界 5 月 7 日將在核桃市舉辦汽車遊行，支持台灣加入世界衛生大會（WH...
南加州僑界 5 月 7 日將在核桃市舉辦汽車遊行，支持台灣加入世界衛生大會（WHA)。（本報記者／攝影）

WHA 防疫 遊行

上一則

新冠病毒研討會：解除口罩老弱病幼群堪憂

延伸閱讀

談港人移民情況 李家超指可能與港府防疫措施有關

談港人移民情況 李家超指可能與港府防疫措施有關
疫情燒不停 朴子醫院推防疫安心茶助強化免疫力

疫情燒不停 朴子醫院推防疫安心茶助強化免疫力
陳時中評估赴WHA 外交部：處理疫情優先

陳時中評估赴WHA 外交部：處理疫情優先
陳時中赴WHA？ 台外交部：有評估但以國內疫情優先

陳時中赴WHA？ 台外交部：有評估但以國內疫情優先
陳時中赴WHA？ 台外交部：有評估但以國內疫情優先

陳時中赴WHA？ 台外交部：有評估但以國內疫情優先
停辦2年 康尼島美人魚遊行6月18日回歸

停辦2年 康尼島美人魚遊行6月18日回歸

熱門新聞

【變臉人】換20身份強撩華女，觸霉頭竟也絲毫不慌反變【霸道總裁】。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱「殺豬盤」逼近年輕族 換20身份强撩華女

2022-04-22 14:32
涉醫療保健欺詐的華裔脊椎按摩師潘蘇姍被判刑70 個月。（個人臉書）

南加華裔按摩師涉醫保欺詐 獲刑70個月退款130萬元

2022-04-22 14:52
Monique Muñoz的家人希望獲得公正。（Getty Images）

億萬富翁兒子開藍寶堅尼撞死人案 以逾1800萬元和解

2022-04-27 19:19
复陽痊癒後，薛良權在上海松江美居酒店隔離。（薛良權提供）

返中探親遇「魔幻之旅」 隔離三個月後直接返南加

2022-04-27 13:57
聖瑪利諾一處房屋，掛牌價295萬，短短兩周左右就加價100萬成交。（地產網站圖片）

房市熱度不退 利率站上5% 買家還猛加價搶房

2022-04-22 02:15
查普曼大學兩名新近畢業生Jonathan Bahm（左）和Griffin Cuomo本周二慘遭殺害。（KTLA）

查普曼大學兩畢業生慘遭刺殺 兇嫌被控多重罪名臨死刑

2022-04-23 14:37

超人氣

更多 >
疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線

疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線
疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭

疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭
從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童

從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童
「我回來了」川普在自創社媒首發文 還標註#covfefe

「我回來了」川普在自創社媒首發文 還標註#covfefe
幫派交火？華裔少女無辜中槍 紐約新鮮草原人心惶惶

幫派交火？華裔少女無辜中槍 紐約新鮮草原人心惶惶