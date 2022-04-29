南加僑界 5月7日汽車遊行 力挺台灣加入WHA

世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會4 月 29 日在洛僑中心舉辦新聞發布會。（本報記者／攝影）

世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會，4 月 29 日上午在洛僑中心召開新聞發布會，介紹 5 月 7 日將在核桃市（Walnut City）舉辦汽車遊行 ，支持台灣加入世界衛生大會（ World Health Assembly，簡稱WHA )。

南加州僑界車隊遊行時間訂於 5 月 7 日（周六）上午9時至11時，集合地點 Walnut City Hall，地址 21201 La Puente Road, Walnut, CA 91789。屆時 50 輛汽車組成的大車隊依序遊行，為時一小時，最後回到原集合地點。

世界衛生組織（WHO）每年五月召開一年一度的世界衛生大會 (WHA)，2009 年至 2017 年，台灣都以觀察員身分參與，但近年來由於政治因素，台灣遭到百般刁難，一直被阻擋在外，無法進入 WHO 與 WHA。世華總會陳阡蕙總會長呼籲全球海內外各分會，藉由不同方式，結合當地僑社，積極參與支持台灣進入WHA 活動。為響應總會長號召，世華總會副總會長陳玲華、大洛杉磯分會會長徐洸玲、南加州分會會長裴映棋共同組織了此次車隊遊行。

徐洸玲表示，「台灣的醫療水準舉世聞名，對流行病的控製成績卓越，我們希望能以此次活動聲援台灣重回WHA，去年我們已經舉辦過一次，今年是第二次。」

世華總會國際事務顧問方孝偉認為，新冠疫情對世界危害非常大，至今仍未消退，「清零政策、與病毒共存，到底哪種防疫 方式更好，台灣需要加入國際組織，得到一手的諮詢；同時台灣也可以提供傑出的醫療水準，為世界防疫作出貢獻。」

5 月 7 日活動當天，南加州僑界將以車隊行動訴求「Taiwan Can Help」、「Let Taiwan Help」、「Taiwan is Helping」、台灣可以分享防疫成功經驗、台灣是全球防疫邁向復甦不可或缺的夥伴。主辦方表示，希望藉此次行動，表示海外僑胞共濟一心，爭取讓台灣早日加入 WHO、WHA 全球防疫機構，同時呼籲這些機構正視台灣2300萬人民的權益，共同捍衛世界地球村全人類的生命共同體。