世報五月母親節周末登場 閤家赴會歡樂爆棚

世界日報溫馨五月母親節本周末兩天歡樂爆棚。（世界日報）

世界日報 「2022溫馨五月」母親節 慶會4月30日、5月1日本星期六、日兩天將在羅蘭岡東方明珠廣場（Pearl Plaza，18888 Labin Ct · Rowland Heights）溫馨登場，疫情兩年來首度為母親們量身定做的盛大慶典，期待華洋民眾閤家共舉，歡樂爆棚。

母親是家庭的靈魂和紐帶。世界日報今年的母親節活動豐富而溫馨。節目演出、寵物表演、為母親畫像和母親美食四個專區，全方位犒勞終年為家庭辛勞付出的母親們。還有好媽媽評選，知名和不知名的芳名後面，一起分享精彩的人生故事。

兩天不重複的精彩節目，舞龍、歌舞、功夫、母子秀才藝，還有銀河藝術中心、施雅婷模特學校等眾多藝術團體的出演；來自各地美術學校的繪畫高手和現場隨時加入的美術愛好者，將畫出他們心中的媽媽，優秀作品將在世界日報刊登，參加畫畫的小朋友，人人有獎；花哥等南加州 的園藝達人們也將到慶會現場發送菜苗，指導種花養花技巧，綠色手指相互交流種植心得，精彩歡樂。

寵物表演一定不要錯過。南加州最大華人訓狗俱樂部的教練們，將帶領20隻訓練有素的良犬為大家表演兩場別開生面的寵物秀，十八般武藝輪番展示，開心指數爆棚，盛況可期。

今年母親節活動的飲食供應別開生面，東方明珠廣場幾乎所有餐飲商家的經典美食將走出家門，擺上廣場，燒烤、波霸、冷飲、咖啡、麻辣鮮香和各種特色小吃，人人可以大飽口福。

兩天的母親節活動都從上午10點到下午6點，在羅蘭岡東方明珠廣場中庭舉辦，視野開闊，空氣清新，交通四達，停車方便。世界日報還準備了大批免費贈品，消毒濕紙巾、防疫面罩、消毒洗手液等，來就送，送完為止。