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鼎泰豐進駐加州迪士尼樂園度假區

編譯組／綜合報導
鼎泰豐進駐南加迪士尼樂園。（本報系資料照）
鼎泰豐進駐南加迪士尼樂園。（本報系資料照）

迪士尼度假區（Disneyland Resort）總裁Ken Potrock 27日宣布，鑒於新冠疫後經濟復甦力道強勁，因此將對南加迪士尼園區展開全面翻新，其中新增的餐廳包括來自台灣的名店「鼎泰豐」。因此遊客在與米奇米妮、布鲁托、木蘭一起合照後，還能順便吃吃小籠湯包。

迪士尼樂園（Disneyland）、加州冒險樂園（Disney California Adventure Park）、度假區一度因為新冠疫情而關園，期間一度大量裁員，但集團對疫後復甦力道感到樂觀，認為單是今年頭四個月的營收，就能超過疫前水準，因此對橙縣安那罕的園區展開大幅翻新。

雖然預定金額尚未公布，對可增加的入園人數也未說明，但是Ken Potrock仍然強調，迪士尼已經做好準備，隨時可以依照防疫規定調整入園人數，以及防疫措施，不必在像之前被迫關園了。園內的單軌列車本周開始，搭乘者就不必再戴口罩了。

迪士尼度假區的更新計畫包括，引進新的異國餐廳，包括鼎泰豐、Paseo與Centrico兩家高檔墨西哥餐廳。2018年時因為安納罕市取消對迪士尼的稅捐優惠而被取消的開發項目，今年大多都將浴火重生，包括先前暫時撤離的Earl of Sandwich。

同時，度假區大門也將全面翻新，Paradise Pier Hotel也將改裝，溶入Pixar風格，並增建直通冒險樂園的通道。Paradise Pier Hotel是區內三間旅館中唯一沒有直接通道的旅館。

其他區域也將同步更新或增加新的表演，包括夜間的Main Street Electrical Parade，燈光水舞World of Color，與煙火秀Disneyland Forever。原本的米奇米妮、布鲁托、木蘭等演員也將回歸，與遊客拍照、握手、擁抱。

迪士尼 Disney 樂園

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