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橙縣爾灣警局公布三屍案死者姓名 為夫妻和自閉症兒子

橙縣訊
華人聚集的爾灣，日前在一戶民宅中發現三具嚴重腐爛的屍體，據信已長達18個月。（ABC 7）
華人聚集的爾灣，日前在一戶民宅中發現三具嚴重腐爛的屍體，據信已長達18個月。（ABC 7）

華人聚集的橙縣爾灣（Irvine）4月6日在一住宅中發現三具嚴重腐爛成年人屍體，據信屍體已在住宅內長達18個月。爾灣市警局28日公布三名死者姓名，分別是63歲的先生Serge Poirer，54歲的妻子Karina Poirier，以及他們21歲的成年兒子Morgan Poirier。據悉，這名成年兒子疑似有自閉症。

爾灣警局發言人賓漢（Lt. Bill Bingham）指出，警方是根據死者的牙齒紀錄判斷出那對夫妻的身分，並猜測在現場發現的第三具屍體應該是Morgan Poirier，惟尚須經由DNA測試，才能百分百確定其身分。

據悉，案發當天爾灣市警局於上午10時30分前往河船街（Riverboat）58號，一個有門衛的封閉社區內的一棟民宅，進行居住人是否安好的檢查。

該屋居民位於加拿大的親人，先前向加拿大當局報告，指出他們已超過一年無法聯繫到此戶住宅的親人，因此感到擔憂，加拿大官方於是聯繫爾灣市警局，希望警局前往這棟住宅了解情況。

當警方進入該戶民宅中，發現這三具屍體已嚴重腐爛。根據警方聲明，他們並未發現有人強行進入屋內的跡象，也未在此案中尋找嫌犯，但在現場中發現一把槍，據信應該是先謀殺再自殺。

而此前有主流媒體引用該戶兇殺案鄰居的說法，指稱該戶的成年人兒子疑似有自閉症。

爾灣 加拿大 華人

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