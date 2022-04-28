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洛杉磯警界、法界支持罷免檢察長賈斯康 責其提出惡法

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
洛縣警局天普市警分局局長雷耶斯講述犯罪率增長。（記者張庭瑜╱攝影）
洛縣警局天普市警分局局長雷耶斯講述犯罪率增長。（記者張庭瑜╱攝影）

47號提案（Proposition 47）由洛杉磯縣檢察長賈斯康（Gascon）共同提案，從選民通過到實施以來，一直遭到外界質疑及民眾擔憂。近來公布的犯罪率引起更多人擔憂， 洛杉磯縣和洛杉磯市的警界及法界4月27日也聯合起來表達擔憂，並表示支持罷免賈斯康。

47號提案將一些非暴力犯罪重新歸類為輕罪，而不是以前的重罪， 其中包括偷竊、搶劫、持有毒品、及任何價值低於950元的竊案，將免於被起訴、坐牢。 在該提案實施後，洛杉磯縣犯罪率攀升，其中包含亞裔密集城市，比如聖蓋博(San Gabriel）、 亞凱迪亞（Arcadia）、 蒙特利公園（monterey park） 及天普（Temple）等都深受其害。

洛杉磯縣警局天普市分局局長雷耶斯（Mark Reyes），27日在洛杉磯中華總商會主辦的一項與執法人員午餐的活動上無奈的表示， 自從提案執行以來， 洛杉磯縣的犯罪率節節攀升， 許多時候不是警方不願意做什麼，而是法令讓警方只能縱虎歸山， 許多罪犯都有過相關前科紀錄， 在法令的提倡下， 一名罪犯有著高達14次的逮捕次數，但最終都撤銷起訴。

據他了解在賈斯康擔任共同作者的47號提案執行以來，加州各地的犯罪率相比往年激增，光是天普市的打劫率就增加165%之多，偷竊案增加90％，而強姦案的增長率從2016到2022為止，以雙倍數率急速攀升。許多犯人在逮捕後，由於偷竊物品的價值低於950元，抑或是被歸類為輕罪，最終法院以撤銷起訴或是保釋草草結案。

洛杉磯市副檢察長理查德·金（Richard Kim）表示， 洛杉磯的治安問題變得如此險峻，絕大部分是因為賈斯康的47號提案， 許多毒品成癮者因為這條法案，原本需要坐牢的重罪，都以不起訴，無罪釋放，讓他們有機會在逍遙法外重新再犯，而這些人也已經嚴重影響到大家每日的生活，這次連署罷免賈斯康的行動重新開始，他立即參與希望能因此進而撤回47號提案，將這些該受懲罰的人繩之以法，接受該有的懲處。

洛杉磯縣前副檢察長卡迪（Kathleen Cady）則說，賈斯康法案執行之後發生許多不必要的犧牲及慘案，讓她在該提案執行之後組織團體，開始為犯罪受害者提供無償援助，以應對賈斯康的提案。

洛杉磯縣首席副檢察長勒斯蒂格（Jason P Lustig ）表示，這次罷免賈斯康的連署行動已經是第二次，相比第一次連署時，民眾普遍不了解他提出的法案的弊端，現在在犯罪率及生活各層面體現出來，希望民眾能夠在這次更踴躍參與聯署，成功撤回惡法。

當天康普頓學區警局華裔局長吳韋霖、洛杉磯中華總商會主席莊佩源、華興保險總裁張國興等人都出席。

記者會當天到場支持的警界、法界人員。（記者張庭瑜╱攝影）
記者會當天到場支持的警界、法界人員。（記者張庭瑜╱攝影）

洛杉磯 天普 罷免

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