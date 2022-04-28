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疫情消退 洛杉磯國際機場新增往返歐亞的航班航線

記者張宏／洛杉磯報導
疫情陰影消散，LAX陸續增加往返歐亞的新航班和新航線，一掃往日冷清場面。（LAX提供）
疫情陰影消散，LAX陸續增加往返歐亞的新航班和新航線，一掃往日冷清場面。（LAX提供）

疫情消退，洛杉磯國際機場LAX）增加往返歐亞的新航班和新航線。自疫情以來，今年3月份洛杉磯國際機場的國際客運量首次超過100 萬人次，而總客運量則超過500萬人次。

LAX最近推出並將開通的國際航空服務包括，ZIPAIR已開通洛杉磯到東京直飛服務，French Bee將於4月30日開始直飛法國巴黎。Air Transat 將於5月16日開始直飛加拿大蒙特利爾，Condor將於5月24日直飛德國法蘭克福。

洛杉磯世界機場首席執行官埃爾巴奇 (Justin Erbacci) 表示，隨著世界重新開放航空旅行，洛杉磯國際機場歡迎國際航空公司和直飛全球目的地服務。隨著前往東京、巴黎、蒙特利爾和法蘭克福等地的新航線服務推出，LAX正在將洛杉磯與新的和重新啟動的目的地連接起來，很高興看到隨著夏季繁忙旅遊季節臨近，乘客需求不斷增加。

今年3月LAX旅客總數達到520萬5974人次，幾乎是去年同期兩倍。3月的國際客運量總計106萬2786人次，比去年同期增長206% 以上。國內客運量繼續領跑增長，LAX上個月有414萬3188名國內乘客。

與2022年2月相比，3 月份總客運量增長27.5%；國內貨量增長24.1%，國際貨量增長53%。 3月份，LAX共處理了25萬6291噸的空運貨物。總體而言，LAX的貨運量在2022 年第一季度增長1.8%。

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