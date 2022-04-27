億萬富翁兒子開藍寶堅尼撞死人案 以逾1800萬元和解

Monique Muñoz的家人希望獲得公正。（Getty Images）

去年2月，一名億萬富翁的17歲兒子，開著藍寶堅尼（Lamborghini）在西洛杉磯 撞死一名女子，因為一度與檢方達成的認罪減刑協議，被告可獲判緩刑，不用坐牢，讓受害者家屬憤怒拒不接受。不過日前家屬在民事訴訟中達成了至少1800萬元的和解協議。

32歲的受害者Monique Muñoz，在去年2月17日在洛杉磯加州大學 的健康中心下班回家時，在Olympic大道和Overland大道交口附近發生的車禍 中喪生。當時她正駕駛雷克薩斯左轉，被一輛闖紅燈的藍寶堅尼Urus撞上。肇事者正是富豪James Khuri的17歲兒子。調查人員在少年法庭聽證會上作證說，當時藍寶堅尼行駛速度接近每小時100哩。

整個事件中，「億萬富翁、藍寶堅尼（Lamborghini）跑車、街頭賽車撞死人、17歲」，這些因素加在一起引起公眾關注。而在去年4月的法庭上，根據這項與檢方達成的認罪減刑協議，被告可獲判緩刑，到最多留置在少年營（juvenile camp）九個月的處罰。這令受害人家屬感到憤怒，質疑難道有錢人在洛杉磯縣撞死人不用坐牢。

Monique Muñoz的家人於去年9月提起民事訴訟，近日在訴訟中達成了 1800 萬元的和解協議。

「今天是一個重要的里程碑，因為Muñoz家族終於可以結束這場可怕的悲劇」，代表受害家人的律師Daniel Ghyczy在一份聲明中說，「這家人面臨著來自私人保險公司和洛杉磯檢察官辦公室的眾多障礙，並經歷了種族主義的嚴酷現實，和對來自服務不足社區的人的偏見」。

Khuri家人的律師27日沒有對和解做出任何評論。Muñoz家人的律師則透露，和解金可能超過2500萬元。