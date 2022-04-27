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洛市27日投票通過擴大禁用一次性塑料品範圍

本報記者╱洛杉磯報導
洛杉磯市議會4月27日一致投票通過，決定開始逐步淘汰在城市設施和城市贊助的活動中使用的一次性塑料用品，以及採取措施在境內禁止使用聚苯乙烯產品，例如聚苯乙烯泡沫塑料（Styrofoam）。（本報檔案照）
洛杉磯市議會4月27日一致投票通過，決定開始逐步淘汰在城市設施和城市贊助的活動中使用的一次性塑料用品，以及採取措施在境內禁止使用聚苯乙烯產品，例如聚苯乙烯泡沫塑料（Styrofoam）。（本報檔案照）

洛杉磯市議會4月27日一致投票通過，決定開始逐步淘汰在城市設施和城市贊助的活動中使用的一次性塑料用品，以及採取措施在境內禁止使用聚苯乙烯產品，例如聚苯乙烯泡沫塑料（Styrofoam）。

市議員歐法若（Mitch O'Farrell），也是該動議領導者之一說，洛杉磯市未來沒有塑料，淘汰一次性塑料用品在洛市已經進行多年，先是九年前通過塑料袋禁令，之後是大約四年前通過須根據要求才提供吸管，去年起則是在消費者要求下才能提供塑料器皿。

洛市議會週三通過這項動議後，指示市檢察長起草法令，在城市設施和城市財產活動中禁止使用一次性塑料品。環衛局還將開發在線零廢物培訓課程，將從2023年1 月開始對所有城市僱員培訓，並責成各市部門到 9 月 30 日之前制定零垃圾計劃。

歐法若說，今天擺在眼前的做法，是又一步努力扭轉對環境深刻破壞和退化的長期方式，他親眼目睹塑料的廣泛使用和無處不在，然而這種情形在 1970 年代之前根本不存在。

該動議還要求市檢察長準備兩份草案條例，根據加州的環境質量法進一步分析，以便在全市範圍內禁止使用發泡聚苯乙烯製成的產品，例如聚苯乙烯泡沫塑料；和將一次性手提袋條例擴大，讓銷售點也提供此類袋子。

市議員克雷科里安（ Paul Krekorian） 談到了塑料的擴散影響洛杉磯人。他說，在這個城市的每個街區，每個地區可看到成堆的廢物，一次性廢物，甚至在排水溝裡，在公園大道上，在雨水系統裡，甚至導致水回收廠在處理雨水和廢水方面存在災難性問題。

這項投票呼應洛市去年4月22日投票通過的法令，該項法令於去年11月生效，起初只適用於擁有超過 26 名員工的餐飲店，也就是除非客戶要求，否則商家不能主動提供一次性塑料餐具。這項法令於今年4月22日起，擴大至26 名員工以下的餐飲店。第一次和第二次違規的商號將受到書面通知，隨後每次罰款 25 元，但每年不得超過 300 元總額。

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