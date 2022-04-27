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南加父母虐待並殺害1歲兒 兒子身上傷痕累累

記者邵敏／綜合報導
24 歲的 Antanita Miller 和 27 歲的 Ricardo Mendez 虐待並殺害 1 歲兒子。（波莫那警察局提供）
24 歲的 Antanita Miller 和 27 歲的 Ricardo Mendez 虐待並殺害 1 歲兒子。（波莫那警察局提供）

南加內陸聖伯納汀諾縣巴士度（Barstow）的一對夫妻，日前被指控虐待、殺害他們一歲的兒子，警方稱孩子身上有明顯的被持續虐待跡象，包括損傷、瘀傷、燒傷等。目前這對夫妻已被捕，面臨謀殺罪的指控。

27 歲的Ricardo Mendez和 24 歲的 Antanita Miller， 4月25日（周一）被捕。據洛杉磯縣波莫那市（Pomona）警方稱，案發當日，這對夫妻從巴士度的家中開車出發，突然出現在Mendez位於波莫那的原來的家庭中，兒子的屍體當時就在車後座。Mendez的家人立即將男嬰送往當地醫院，但這對夫妻並沒有一同前往。當孩子到達醫院時，他被宣布已經死亡。

警察趕到醫院，確認男嬰身上有明顯的外傷跡象，包括損傷、瘀傷和燒傷等痕跡，一些傷口似乎處於不同的癒合階段，表明孩子持續遭受虐待。醫務人員還確定，這名男嬰可能在被帶到波莫那之前，就因傷勢過重而死亡。

Miller最終趕到醫院，並被警方當場拘留，Mendez在波莫那市Spencer Street 2100 號街區被警方帶走。兇殺案偵探被指派處理此案，並與家庭成員進行面談。同時，警方對嫌疑人的車輛，以及他們在巴士度的家進行搜查，發現了虐待兒童的證據。

目前，這一對夫妻被關押在西谷拘留中心（West Valley Detention Center），等待謀殺罪的指控。調查正在進行中，知情者如有案件相關信息，請致電 760-255-5132 與偵探 Matthew Helms 聯繫，也可以在 wetip.com 提交匿名信息。

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