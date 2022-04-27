返中探親遇「魔幻之旅」 隔離三個月後直接返南加

复陽痊癒後，薛良權在上海松江美居酒店隔離。（薛良權提供）

疫情期間回國已成為在美華人 的奢望，不少人幾經波折卻難達成心願。南加一名華人律師去年9月就計劃回國探望家人，未曾想到進入中國後，先後被診斷為陽性、密切接觸者、再次陽性，整整三個月都在醫院、酒店等地隔離度過。直到返美的最後一天，這名華人都未能如願回到老家見到親人。

影音來源：薛良權／本報記者後製

薛良權律師是美國新錦達律師事務所的創始人和主任，今年1月1日踏上回國之路，4月1日返回洛杉磯 ，整整三個月，他經歷了一段常人無法想像的旅程，「對我來說就是倒霉之極，整個行程充滿不確定性，我不知道自己廣州落地後會變成陽性，也不知道到了上海後會變成密接，後來又復陽，整個過程超出想像，非常荒誕。」薛良權撰文稱這是在中國三個月的「魔幻之旅」。

薛良權開始計劃返回中國的行程早在去年9月，因為遠在中國山東的爺爺奶奶身體不好，兩年多沒有回國探望家人。他通過一家票務代理預定1月2日洛杉磯飛廣州的機票，當時支付了1萬9140元人民幣。但在航班起飛的前一天，薛良權被告知無法正常出票，他不得不在最後一刻高價搶到另一張機票，並支付2萬9500元人民幣。

就在等待回國的這段時間，噩耗傳來，薛良權的爺爺奶奶相繼去世，「我主要是想回去看他們，但他們最終沒有等到我回家，去年11月匆匆走了，這對我打擊很大。」遺憾已無法挽回，1月2日薛良權如期踏上行程，他希望去墓地祭拜老人，也回家看望父母家人。

他在當地時間1月4日抵達廣州白雲國際機場 ，各種登記、填表格、做核酸，折騰了七八個小時後，跟隨眾人被大巴送到廣州亨來斯登酒店。按照最初設想，他只要經過14天的正常隔離，就可以回山東老家，還能趕上臘月23的小年。但當晚的一通電話改變了所有，「我被通知在機場的核酸檢測是陽性，將在當晚轉移至醫院。」

確診新冠，隨後等待薛良權的就是漫長的治療、隔離，他被送進廣州第八人民醫院近一個月，「基本上沒有什麼治療，本來我也沒什麼症狀，就等著體內的病毒慢慢減少消失，是一個自然的過程。」 2022年的春節，對薛良權來說將是永生難忘，大年30那晚，他一人在病房度過，「我點了一份餃子，15個餃子，5個是爛的，很難吃，病房原來有三個人，另外兩個都出院了，只剩下我一人，我狀態很不好，一個人看完整個春晚，非常落寞。」

2月1日，薛良權回國已有一個月，他從廣州八院出院，隨後被轉移至南沙醫院繼續醫學觀察14天，並於2月16日解除在廣州的隔離生活。薛良權以為自由生活終將開始，那天他與一名從阿聯酋回國的江西病友一同解除隔離，並被同一輛大巴先後送到火車站、機場，準備前往下一個目的地。薛良權沒有想到，另一場上海的噩夢就此埋下伏筆。

2月19日下午，身在上海的薛良權接到廣州疾控的電話，稱他為密切接觸者，因為同一輛大巴的江西病友回家後再次診斷陽性。第二天下午，薛良權被120救護車送到松江維也納酒店，開始又一個14天的隔離生活。最絕望的時刻接踵而至，隔離14天結束後，薛良權竟被通知檢測再次顯示陽性，「這是我此行最絕望的時刻，當時以為密接隔離後就可以回老家，但得知復陽後，我知道重複的隔離經歷又要再一次開始，循環往復。」也就在那一刻，薛良權決定，如果可以的話將第一時間返回美國。

下定這個決心，對薛良權來說是一個艱難的抉擇，雖然人已在中國，但親人卻咫尺天涯，「整個過程非常煎熬，每次心懷希望，想著隔離結束後就可以回家了，但每次都破碎，面臨新的隔離。我這個隔離不是整整三個月都在一個地方，而是由很多個14天組成，一路我都很痛苦，這麼想回家看家人，卻到最後也沒有完成。」

診斷復陽，薛良權被送到位於金山的上海公共衛生臨床中心治療，痊癒後再到松江美居酒店開始新一輪的隔離，直至3月31日9時，他才正式被解除隔離，恢復自由生活。那一天，上海浦東早在幾天前就被封城，浦西也將在幾個小時後正式進入封城狀態，幸運的薛良權趕在最後一刻坐上了飛回洛杉磯的航班。

雖經歷了三個月的魔幻之旅，回美後的薛良權表示理解中國的清零政策，「中國人口基數大、老齡化嚴重，醫療資源有限，疫苗接種率低，一旦全面放開，可能會造成大規模老年人的感染重症、死亡，引起社會更大的動盪和不安。」對於自己的這段經歷，他感慨萬千，並認為這是個案，不具有代表性，「一路遇到很多一線抗疫人員，他們和我一樣都是普通人，穿著不透氣的防護服，無法與家人相聚，還面臨感染的高風險，我很理解他們，也感謝他們的付出。」