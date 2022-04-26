河濱嫌犯偷竊動物收留中心3隻寵物狗

河濱縣一處動物收留所寵物狗遭偷竊。（動物收留所官網）

南加 河濱縣一處動物收留所寵物狗近日遭偷竊。兩名竊盜於周末凌晨闖進動物收留所，偷走三隻寵物狗。

縣府動物服務局威爾士表示，事件發生在24日（周日）凌晨約2時30分，位於赫汝帕谷市（Jurupa Valley）Van Buren 大道6800號街區的西河濱縣動物庇護 所，兩名竊盜毀壞門鎖進入收容所，偷竊一隻混血哈士奇，以及兩隻鬥牛犬。動物服務部門官員說，高度懷疑其中一名嫌犯是這些狗的主人。

一名工作人員在24日白天前往遭偷竊狗的主人住址時，發現原先停在那裡的RV不見了。威爾士說，遭偷走的狗因為涉及一起咬人事件，才暫時被扣押在動物收留所。

威爾士表示，有動物保護工作人員在4月21日發現，有兩隻狗與RV拴在一起，另一隻狗在亂跑，也沒有食物和水來提供這些狗。動物服務局負責人Erin Gettis說，時常會發生狗咬人受傷事件，公共安全最重要。其中一隻狗曾咬傷過人，目前尚在確定是哪一隻，所以才將三隻狗扣押，並進行適當隔離。

發言人表示，兩名偷竊嫌犯中，其中一人可能是女性。目前尚未有嫌犯遭拘捕消息。根據州法，遭扣押的狗停留時間最長十天。

據悉，在過去四個月間，已經發生兩起動物收留所動物遭偷竊事件，上一次發生在2022年1月，懷疑也是寵物主人發現寵物在動物收留所扣押，進行偷竊。河濱縣警局目前對案件正在調查。