蒙特利公園市警局28日酒駕攔檢巡查

蒙特利公園市警察局4月28日本周四進行酒駕攔檢巡查。（LASD）

華人過半的蒙特利公園市將於4 月 28 日（本周四）組織一次酒駕巡查（DUI Patrols），蒙市警局（MPPD）從當日下午 5 點開始巡邏直到次日凌晨 3 點（5 p.m. to 3 a.m.），尋找涉嫌在酒精和/或藥物影響下駕駛的司機，致力於確保公眾出行安全。

蒙市警察 局局長凱利戈登（Kelly Gordon）說，「我們希望每個人都盡可能安全，尤其是當他們在路上時」。蒙市警局提醒公眾，造成駕駛能力受損（impaired driving）的物質，除了酒精（alcohol），還有一些處方藥或非處方藥（over-the-counter drugs）也可能會干擾駕駛。駕駛人必須始終遵循有關駕駛的警告標籤，雖然藥用和娛樂用大麻 （Marijuana）是合法的，但在大麻影響下駕駛是非法的。

如果有人打算飲酒或服用可能影響安全駕駛能力的藥物，那就必須待在家裡。如果被發現駕駛能力受損，並且被控首次酒駕的司機，平均面臨1萬3500元的罰款，以及吊銷駕照 的處罰。

該項巡查酒駕計劃的資金，由加州交通安全辦公室通過國家公路交通安全管理局提供。有關詳情洽詢蒙市警局巡官Sergeant Peter Yung，電郵：[email protected]，電話：626-307-1240 ，或網址：www.montereypark.ca.gov。