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南加男子因不滿性別解釋 威脅韋氏辭典 被捕遭控

記者啟鉻／橙縣綜合報導
橙縣男子涉嫌發帖威脅韋氏辭典被捕。（警方提供）
橙縣男子涉嫌發帖威脅韋氏辭典被捕。（警方提供）

南加橙縣一名男子因對韋氏網上辭典關於性別的定義不滿，予以暴力威脅，日前遭拘捕。負責調查的FBI探員表示，雖然每個人都有表達意見的自由，但若威脅到他人生命，就超出言論自由受保護的範圍。

遭拘捕男子是漢森（Jeremy David Hanson），34歲，為橙縣縣屬地Rossmoor居民，於19日被捕，並將在麻州Springfield的聯邦法院受審，該地也是韋氏辭典公司總部所在地。據聯邦司法部，漢森被控通過網站評論區和聯繫網頁，向韋氏辭典公司發送大量威脅帖子。

2021年10月，漢森涉嫌通過@anonYmous在該公司網站發布威脅評論，其中包括提及性別詞條，有「女性」和「女孩」。在「女性」詞條下發布：韋氏辭典現在公然撒謊並推動反科學宣傳，絕對令人作嘔，根本就沒有所謂性別認同。同時他還利用Contact Us頁面發送威脅帖子，稱韋氏辭典公司應該被「轟槍和爆炸」他還再次引用「女性」詞條解釋，希望對公司成員實施暴力，說「你們邪惡馬克思主義者都該被殺掉」。漢森還用匿名發帖「若有人衝進你們公司辦公室，開槍掃射，讓你們一個都不剩，那將是一種充滿詩意的正義行動」，隨後不久，另外一個帖子據信也是漢森發出威脅「你們撒謊，炸掉你們辦公室」

司法部稱，由於這些威脅帖子都是針對韋氏辭典公司，導致該公司擔心員工安全，將位於Springfield和紐約兩地辦公室臨時關閉五天。警方接到報警後，最終確定嫌犯就是漢森。通過調查，當局還發現漢森曾發送過威脅帖子給其它單位，包括針對美國公民自由聯盟、大赦國際、北德克薩斯大學等，還有針對個人的威脅帖子。

漢森被控一項利用州際通訊威脅實施暴力罪。據司法部稱，一旦被告定罪，可處五年牢刑，三年監督釋放以及25萬元罰金。被告第一次過堂是在加州中區聯邦法院，預計將在29日在麻州聯邦法院再次過堂。同時，聯邦檢察官辦公室提醒，若有人或組織遭受過被告威脅，可致電舉報，電話888-221-6023 。

司法部 麻州 橙縣

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