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洛縣華婦與晚輩不和 寧可寄居別人家做無薪保母

記者啟鉻／洛杉磯報導
專家建議，華人長者常參與群體交流活動，可大大緩解孤獨抑鬱心態。（記者啟鉻／攝影）
專家建議，華人長者常參與群體交流活動，可大大緩解孤獨抑鬱心態。（記者啟鉻／攝影）

美國華人家庭通常有長輩與晚輩一起生活在同一屋簷下，但一些長輩或與年輕人，因在觀念及生活習慣方面有不少差異，甚至有的年輕人成了啃老族，進而矛盾激化，但很多長者不願意對外人講，擔心家醜外揚，被人笑話。這類案件往往可以看到長輩的無奈，甚至絕望，身心健康都受到很大影響。

洛杉磯縣托倫斯市的長者黃太太，日前向友人求助，希望幫助找到一戶好心人家寄居，她表示可以幫助做一些類似保母的事，也不要薪水。友人問她為什麼？黃太太表示，她與兒媳婦不和，且兒媳父母也在一起住，雙方因生活習慣及觀念差異，經常發生糾紛。

她的兒子夾在雙方老人之間，感到很為難。兒媳則將她身上的錢都「搜走」，擔心她亂花錢。她一氣之下，決心搬出去，寧可到別人家寄居，做不要薪水的保母，也不願與兒媳和親家一起住。

友人表示，尋求幫助的黃姓長者與親家公、親家母均來自中國，多年前她曾來美照顧兒媳生孩子，然後返回中國。近年再來美國看兒子，兒媳爸媽則在疫情發生後來到美國，於是一起住在同一屋簷下，雙方為了生活瑣事發生糾紛，日漸激化矛盾，最終鬧到黃太太決意要搬出去住的地步。

艾爾蒙地一家養老院裡年近八旬的吳老太，述說自己的不幸。她說，她兩個女兒都在美國留學，畢業後一直在美國公司工作、結婚生子。多年前，她與先生將北京的房子賣掉，來投靠在洛杉磯住的女兒，另一女兒定居紐約。她與先生將出售北京房產數百萬美元的大部分錢給了兩個女兒，但兩個女兒並沒有想像中對二老那麼孝順照顧。她與先生在女兒家住時，與女婿觀念和生活習慣不和，但另一女兒也不想接他們到紐約住。最終吳老太與先生「一氣之下」住進了養老院。

吳老太說，她先生不久前過世，她現在一個人住在養老院，感到孤苦伶仃，兩個女兒也很少來探望。早知有今天，就不會賣掉北京房產，更不會來美國投靠兩個女兒。

另一則案例發生在柯汶那市。王姓夫婦只有一個兒子，對兒子很溺愛。夫婦倆因為投資物業，家裡經濟條件很好。但獨子平時養尊處優不努力，30幾歲了還是「啃老族」，不出去找事做，喜歡在家裡玩線上遊戲，也不想幫助父母做家務。一次王太太在廚房做食物，不小心碰到來取食物的兒子，因兒子平時就囂張跋扈，認定母親有意打他，還報警求助。

最終王姓夫婦忍無可忍，要求兒子到外面租房子獨立生活。沒想到兒子租了酒店套房，還讓父母支付租金，理由是他是被爸爸媽媽「逼迫」出來租住的，且欠下信用卡債數萬元，也要求讓父母支付。王姓夫婦表示，兒子大逆不孝，都是嬌寵造成的。可是因為是家事，又是親兒子，真的難以對外人道，種下的苦果只能自己吞嚥。

北京 養老院 洛杉磯

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