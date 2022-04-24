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園藝微信群辦植物交換活動 上百人參加 比回娘家興奮

記者李雪／羅蘭岡報導
園藝微信群舉辦種子植物交換活動，吸引上百群友參加。（kelly提供）
園藝微信群舉辦種子植物交換活動，吸引上百群友參加。（kelly提供）

一群熱愛園藝的華裔微信群友，23日自發舉辦了一場春季種子、植物交換活動，吸引上百名群友參加。許多參與者們分享自家的小苗、剪枝或是種子，以交換獲得了另一些想要的品種，都滿載而歸。

微信上的「SoCal園藝群」當天借用多肉達人趙淑娜位於羅蘭岡的苗圃空地，用車後備箱做為攤位擺攤。一些美國超市難以買到，而華人喜愛的蔬菜瓜果尤其受到歡迎，包括冰菜、螺絲椒籽、韭菜籽、二荊條種子，還有許多剪枝和樹苗分享，如巨蛋枇杷苗、枸杞苗、木耳菜苗、扁豆苗等。甚至也有群友帶來自製的米糕等給大家分享。

提供種子和剪枝群友大多早早在群裡發起「接龍」統計了人數，每次30人的接龍瞬間就滿員。而一些前來領取植物的群友也隨機帶來了一些植物互相分享。許多群友用自己多餘的種子和枝條換回沒有的品類，有群友裝好滿車而歸，開心表示「比回娘家還興奮」。

而另一些群友主動擔任義工，頭一天就開始安排攤位，打印編號攤位名，幫忙接待購買、引領入場等。據現場總協調的Kelly表示，當天參與分享的人數和分享的品類已經大大超出預估，參與擺攤分享的人數約50人，來往的約有一百多人次，分享和交換有近千次。這次春季活動三個分享者用一個車位，淑娜苗圃內已經比以前擴大的停車位還是不夠用，有幾位分享者是帶著東西站在多肉床旁邊分享植物。

在南加州的許多華人都熱衷園藝，尤其疫情以來，園藝類的活動許多都大受歡迎。Kelly表示，「農耕」意識早已植入華人的DNA，如今的庭院種植已經昇華為一種情懷，一種生活方式。華人庭院種植裡多少都會種植一些家鄉特色的果蔬，在滿足「中國胃」的同時也懷揣一份鄉愁。在華人群體中像她們這樣的園藝主題群很多，這樣生活內容和方式其實也是華人生活的一個縮影。

園藝微信群舉辦種子植物交換活動，吸引上百群友參加。（kelly提供）
園藝微信群舉辦種子植物交換活動，吸引上百群友參加。（kelly提供）
園藝微信群舉辦種子植物交換活動，吸引上百群友參加。（kelly提供）
園藝微信群舉辦種子植物交換活動，吸引上百群友參加。（kelly提供）
園藝微信群舉辦種子植物交換活動，吸引上百群友參加。（kelly提供）
園藝微信群舉辦種子植物交換活動，吸引上百群友參加。（kelly提供）
園藝微信群舉辦種子植物交換活動，吸引上百群友參加。（kelly提供）
園藝微信群舉辦種子植物交換活動，吸引上百群友參加。（kelly提供）
園藝微信群舉辦種子植物交換活動，吸引上百群友參加。（kelly提供）
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華人 微信 加州

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