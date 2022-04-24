我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬克宏勝選 歐洲鬆了一口氣 法總統20年來首連任成功

紐約州擬禁挖加密幣 眾議會明表決 或成全美首例

選區重畫 南加華裔密集社區州參議員換成 Archuleta

洛杉磯訊
核桃市副市長 伍立倫 (右起)、核桃市市議員 Linda Freedman、鑽石吧市副市長周柏華、 核桃市前市長蘇王秀蘭、工業市市長 Cory Moss、加州參議員阿丘利塔（Bob Archuleta）、加州財務長馬世雲、拉朋地市市長 Charlie Klinakis。（讀者提供）
核桃市副市長 伍立倫 (右起)、核桃市市議員 Linda Freedman、鑽石吧市副市長周柏華、 核桃市前市長蘇王秀蘭、工業市市長 Cory Moss、加州參議員阿丘利塔（Bob Archuleta）、加州財務長馬世雲、拉朋地市市長 Charlie Klinakis。（讀者提供）

去年選區重劃後，除了聯邦國會眾議員選區改變以外，加州參議員，眾議員也有新的選區，原本由州參議員紐曼（Josh Newman）代表的第29區的部分城市和縣屬地，包括華裔密集的鑽石吧市、核桃市、羅蘭岡、工業市、哈仙達岡、拉朋地（La Puente）和布瑞亞市（Brea）將變為第30選區，並由原來代表第32選區的參議員阿丘利塔（Bob Archuleta）接手。

為了更進一步了解新選區城市居民的需求，參議員阿丘利塔4月22日在核桃市前市長蘇王秀蘭的引薦下，與他代表的新城市的民選官員、社區領袖，在工業市Pacific Palms 大酒店一項早餐會上見面，並邀請加州財務部長馬世雲 (Fiona Ma) 出席。

 阿丘利塔在會中致詞時指出，他身為州參議員，必須服務和代表全新的轄區。他將確保他代表的新的第30 區，無論是工業市、核桃市、鑽石吧市還是布瑞亞市等，都不會被拋在後面。現在存在的問題之一是水，將不得不真正節約，並確保照顧好大家使用的水的來源，所以也為水教育帶來經費。

「現在對孩子們來說最艱難的事情就是回到學校，因為他們已經兩年沒有見到他們的朋友了，所以我們需要輔導員，我們需要護士」。他說，這些就是學區需要當政者幫助的原因，提及也將確保選民所在地區擁有的老年人中心，以及公園等都蓬勃發展，一切都在運行當中。

在環境方面，他是能源小組委員會主席，將推動能源規劃，並使用氫燃料電池、天然氣、風能，以便在未來實現零排放目標。

他也強調可與企業合作拯救環境，讓加州變得更好，加州是世界第五大經濟體，必須維護它，必須讓人們回到加州。

參議員阿丘利塔曾擔任畢柯立維拉（ Pico Rivera ）市市長，致力於為社區和國家服務而自豪。他於 2018 年 11 月當選為加州參議員，代表第 32 選區，其中包括洛杉磯縣和橙縣的部分地區。他並是加州參議會軍事和退伍軍人事務委員會主席，是第一位被任命該職的西裔退伍軍人。

當天出席的嘉賓尚有加州參議員紐曼、工業市市長 Cory Moss、拉朋地市長Charlie Klinakis、鑽石吧副市長 A周傳華、核桃市副市長 伍立倫、核桃市市議員 Linda Freedman、羅蘭岡學區教委陳正治等，以及各族裔的企業家，跟社區領袖等共一百多人。

加州 參議員 核桃

上一則

洛縣歐溫岱一連串入車盜竊 警發布涉案人視頻

延伸閱讀

洛縣屬地明年5月起禁用一次性餐具 違者每天罰百元

洛縣屬地明年5月起禁用一次性餐具 違者每天罰百元
羅蘭岡夏巴龍公園登山道 忽沖下大水

羅蘭岡夏巴龍公園登山道 忽沖下大水
羅蘭岡鄉巴佬公園登山道21日忽然沖下大水 登山客緊張

羅蘭岡鄉巴佬公園登山道21日忽然沖下大水 登山客緊張
媽媽咪呀嘉年華活動 4/30, 5/1在羅蘭岡舉行活動三大亮點 影后歸亞蕾將臨現場 歡迎和媽媽一起參加

媽媽咪呀嘉年華活動 4/30, 5/1在羅蘭岡舉行活動三大亮點 影后歸亞蕾將臨現場 歡迎和媽媽一起參加

僑委會洛杉磯華語文中心 羅蘭岡揭牌

僑委會洛杉磯華語文中心 羅蘭岡揭牌
中華民國華語文學習中心羅蘭岡落成典禮

中華民國華語文學習中心羅蘭岡落成典禮

熱門新聞

明星潔西卡艾芭也愛吃火鍋。（取自潔西卡艾芭Instagram）

美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出

2022-04-17 20:11
亞凱迪亞市4月17日發生一起持槍搶劫案件。（記者邵敏／攝影）

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

2022-04-18 18:36
2016 年 3 月23日，韓偉東醫師一家被滅門，此照片是當時才五歲的女兒Emily。（檔案照）

中醫韓偉東一家三口滅門案 兇手被判3個無期徒刑、不得假釋

2022-04-18 02:20
Cissy還保留著韓醫生的微信，其頭相是女兒的照片。（Cissy提供）

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

2022-04-19 18:57
Naomi的臉上被從眉心到下巴劃了長長的一道血痕，手上也有傷。（Naomi提供）

當街被搶車鑰匙 「擼鐵」華女制伏白女搶匪

2022-04-19 02:19
3月7日早上，蒙市華人在家中被砍。此為蒙市居民街道，非案發現場。（記者邵敏／攝影）

蒙面匪闖入 華男在家中睡覺被砍 遭搶走兩部手機

2022-04-21 02:20

超人氣

更多 >
華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真

華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真
封面故事／喪妻9天閃電再婚 為何戳痛華人？

封面故事／喪妻9天閃電再婚 為何戳痛華人？
烏軍摧毀刻松俄軍指揮所 又有2名俄國將軍陣亡

烏軍摧毀刻松俄軍指揮所 又有2名俄國將軍陣亡
通膨壓力頂不住 葉倫考慮調降中國商品關稅

通膨壓力頂不住 葉倫考慮調降中國商品關稅
世界晚報╱5嵗華裔男童手術拔牙缺氧腦死慘變植物人

世界晚報╱5嵗華裔男童手術拔牙缺氧腦死慘變植物人