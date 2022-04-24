南加治安最佳城市警局運用新科技打擊犯罪

爾灣市警局與南海岸中華文化中心合辦社區安全會議，20多個亞太裔社區及宗教團體派代表參加。（本報記者/攝影）

南加橙縣爾灣 市（Irvine）警局運用先進的無人機，逮捕縱火現行犯，靠直升機上的熱偵測攝影 機，將躲在暗處的共犯一網打盡，並加強與各族裔及宗教社團交流，全力維護全美最佳治安城市的頭銜。

爾灣市華裔比例極高，警局局長肯特（Michael Kent）23日上午在南海岸中華文化中心舉行的社區安全會議中指出，隨著爾灣市人口快速增加，警局接到報案電話也隨之上升，爾灣市警局經常運用先進科技協助打擊犯罪，這是爾灣連續十多年來排名全美最佳治安城市的原因之一。

爾灣警局在三年前成立無人機小隊協助辦案，是繼拉古那灘市警局之後，橙縣第二個組織無人機小隊的警局。去年野火季期間，一名緃火犯在爾灣沿著261號公路放火，然後躲進附近的排水洞內，逃避警方的搜查，由於火警現場鄰近購物中心、住宅區，爾灣警局及時出動無人機展開追蹤，在附近的樹叢中發現縱火犯，並使用配裝在無人機上的擴音機，指令嫌犯走向員警等待處就逮，成功制止火警擴散。

爾灣警局也利用裝設在直升機或無人機上的熱感應攝影機(Thermal Imaging Camera)追捕嫌犯。不久前爾灣警局半夜接獲報案說有人正在拆汽車催化轉換器，警局立即調動直升機偵查，警方在現場附近攔下兩名嫌犯，並靠熱感應攝影機追查到躲在民宅後院的第三名共犯，將作案者一網打盡。

肯特警長強調，除了運用新科技辦案之外，爾灣警局與當地的保全公司維持合作關係，警方偵查時更本著滴水不漏的專業態度。今年初兩名蒙面搶匪持槍進入Culver商場的All That Barbecue韓式燒烤店搶劫，挾持店中工作人員，搶走了收銀箱的現金及員工錢包，現場雖然有錄影，但兩名搶匪都載著口罩，不易辨認。經過爾灣市警探鍥而不捨的追查，發現其中一名搶匪曾在這家餐館工作，並循線找到搶匪在橙縣其他城市犯下類似的搶案，在幾個星期內就宣佈破案，再次證明爾灣警局的效率。

爾灣警局以往只有警車上才有錄影機，最近全面更新設備，現在所有與民眾面對面接觸的員警，值勤時都會配帶隨身攝像機(body cam)，紀錄警方與民眾互動的過程，以確保警方值勤的專業與透明化。

肯特警長並指出，爾灣警局非常重視仇恨犯罪，民眾碰到仇恨事件或犯罪，如果不願公開個人資訊，可以匿名上網舉報，協助警方收集仇恨犯罪資料，作為執法單位的參考。

南海岸中華文化中心邀請20多個亞太裔社區組織及宗教團體代表，參加今年的社區安全會議，爾灣市長Farrah Khan、市議員Larry Agran、Tammy Kim及多位警官均應邀出席，並與亞太裔社區代表分組進行交流，以了解居民關切的治安議題。