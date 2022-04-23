我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明鏡周刊：中國疫情擴大 考慮引進德BNT疫苗

北約成員身分或成保命符 芬蘭瑞典轉念放棄中立

豪杰訓練中心創辦人周迪：成為名校申請真正贏家

記者啟鉻／洛杉磯報導
豪杰訓練中心創辦人周迪。（資料圖）
豪杰訓練中心創辦人周迪。（資料圖）

世界日報23日舉辦「2022春季教育規劃講座」，豪杰訓練中心創辦人兼主任周迪主講「如何成為大學申請真正贏家」，她指出，華裔家庭子女一定要學會推銷自己，能夠做到「環環相扣」，最終成為職場領導精英和人生贏家。

她說，學生要進入名校，需要具備「等邊三角形」能力，即學業、課外活動和義工、論文和面試。頂尖私立大學招生有個原則，要錄取的學生能在未來成為行業的領導精英，而且還具備寫作、表達能力。很多華人家庭子女並沒有自己想法和目標，主要憑藉成績進入公立大學。華裔學生應學會推銷自己，跟頂尖大學做交易，贏得錄取和高額獎學金。

周迪說，華裔孩子往往求勝心切，但必須學會「環環相扣」。此外要有快樂人生，以正面思維挑戰困難，想辦法解決問題。有的華裔學生成績很好，但過於謙卑，所以在名校申請面試時就會造成招生官員的誤解。周迪強調「環環相扣」四個字，華裔學生一定要學會與人相處，而不是把所有心思都放在補習考試拿高分上。

她指出，要進入頂尖私立名校，重要的是培養核心價值及強有力的寫作、溝通和領導能力，具備人文素養、純淨的心靈、慈悲和無私的胸懷，這些因素在實際操作中，都是「環環相扣」的。周迪說，因為頂尖大學都有共同的敎育理念和目標，畢業生進入職場要成為領導團隊的精英，而不是普通白領上班族。

豪杰訓練中心專攻常春藤盟校和頂尖私立大學的申請，學生同時能夠以個人能力和優勢，從論文和面試中脫穎而出，為自己爭取到高額獎學金，成功進入名校。

華裔 面試 招生

上一則

Michael陳：高收入家庭如何規劃申請大學助學金

下一則

世界晚報╱5嵗華裔男童手術拔牙缺氧腦死慘變植物人

延伸閱讀

飛達教育創辦人魏昕：2022大學申請季對亞裔生的啟示

飛達教育創辦人魏昕：2022大學申請季對亞裔生的啟示
Jenny Wheatley執行長：成為有競爭力的大學申請人

Jenny Wheatley執行長：成為有競爭力的大學申請人
陳肇新分享史丹福錄取策略

陳肇新分享史丹福錄取策略
超級學霸 佛州少年獲哈佛等27名校錄取 獎學金達400萬元

超級學霸 佛州少年獲哈佛等27名校錄取 獎學金達400萬元
佛州超級學霸 哈佛等27名校全都要他 獎學金達400萬元

佛州超級學霸 哈佛等27名校全都要他 獎學金達400萬元
疫情後就業機會增 名校生找工作還是難

疫情後就業機會增 名校生找工作還是難

熱門新聞

明星潔西卡艾芭也愛吃火鍋。（取自潔西卡艾芭Instagram）

美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出

2022-04-17 20:11
亞凱迪亞市4月17日發生一起持槍搶劫案件。（記者邵敏／攝影）

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

2022-04-18 18:36
2016 年 3 月23日，韓偉東醫師一家被滅門，此照片是當時才五歲的女兒Emily。（檔案照）

中醫韓偉東一家三口滅門案 兇手被判3個無期徒刑、不得假釋

2022-04-18 02:20
Cissy還保留著韓醫生的微信，其頭相是女兒的照片。（Cissy提供）

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

2022-04-19 18:57
Naomi的臉上被從眉心到下巴劃了長長的一道血痕，手上也有傷。（Naomi提供）

當街被搶車鑰匙 「擼鐵」華女制伏白女搶匪

2022-04-19 02:19
3月7日早上，蒙市華人在家中被砍。此為蒙市居民街道，非案發現場。（記者邵敏／攝影）

蒙面匪闖入 華男在家中睡覺被砍 遭搶走兩部手機

2022-04-21 02:20

超人氣

更多 >
華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生

華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生
普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光
大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個

大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個
華府校園旁槍案4傷 槍手身亡 曾發文笑警「搜錯地方」

華府校園旁槍案4傷 槍手身亡 曾發文笑警「搜錯地方」
北海道觀光船仍下落不明 夜晚、天氣差搜救困難

北海道觀光船仍下落不明 夜晚、天氣差搜救困難