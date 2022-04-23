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飛達教育創辦人魏昕：2022大學申請季對亞裔生的啟示

記者啟鉻／洛杉磯報導
飛達教育創辦人兼執行長魏昕。（資料圖）
飛達教育創辦人兼執行長魏昕。（資料圖）

飛達教育創辦人兼執行長魏昕，在世報「2022春季升學規劃」主講「2022史上『最慘烈』亞裔學生申請季的啟示」，他提醒，科研經歷和公益參與是重要因素，華裔學生一定要通過參與「挑戰性」公益活動，培養品性、關注社會和他人情懷。

魏昕表示，準備申請名校的學生，一定要在課外活動下功夫。他說，在學校拿全A，學習最好的學生並未拿到UC系統頂尖大學的錄取通知，一個條件非常好的學生最終也只獲UC Davis錄取。今年名校申請人數大增，導致進入名校競爭更為激烈，因此招生標準會愈來愈嚴，學校錄取率只有4%，而幾十年前的錄取率都超過10%。

他強調，申請名校除了提升自身能力，還要參與挑戰性公益活動，培養品性、關注社會和他人。面對新形勢，魏昕建議華人家長改變「學習好、才藝高、名校打包票」的傳統思維。僅僅學習好和有才藝是不夠的，還要提升自身能力。他每年寒暑假都帶著來自全球各地高中生，赴中國湖南、尼泊爾、哥斯達黎加等貧困地區，參與環境保護、農村公共健康、和孤兒院重建等公益項目，教育並培養他們有理想、有抱負、有社會責任感和貢獻心。

魏昕強調，一定要找既有意義，又有挑戰性的公益活動。今年選舉年，參與走街拜票助選活動，也是提升年輕人挑戰能力的好機會，因為在此期間會遭遇吃閉門羹及說服選民等情況。若選擇參加圖書館公益活動，協助整理擺放書籍等則缺乏挑戰性。

魏昕在1982年以全額獎學金被常春藤盟校賓州大學錄取， 隨後在華爾街及硅谷成功創業，在此期間，他也擔任過賓大的錄取面試官，為常春藤母校挑選有潛力的青年學子。

常春藤 教育 招生

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