陳肇新：錄取醫學院/案例分析看培訓規劃及申請策略

主講人陳肇新。(資料圖片）

世界日報「2022春季升學 規畫講座」，邀請畢業於普林斯頓大學（Princeton Univ.）的陳肇新醫學 博士，演講「醫學院成功錄取，從案例分析看培訓規畫及申請策略」，他表示，展示醫學專長和投入熱情很重要。

新冠（COVID）疫情 增加了醫療需求，也推動了醫護人員退休潮，把原有的醫護職業缺口拉得更大。醫學院錄取率只有4%-5%，學生不能單靠GPA和MCAT分數、醫院義工和醫學研究來申請醫學院，需要運用策略把臨床經驗、醫學發明和對疾病的專長聯繫起來，才能在申請文章裡展示自己的醫學專長和熱情投入。

陳肇新通過申請醫學院的學生案例，講解學生在準備階段的各種申請迷思，以及什麼是醫學、回答Why Medicine的問題，如何規劃有重點有關聯的臨床經驗和醫學研究，如何在文章裡展現自己的醫學熱情和投入。

陳肇新指出，要申請錄取醫學院，不是靠運氣而是靠投入，準備包括：學醫願景，未來成為哪方面醫生；規劃有針對性臨床實踐研究；重點和興趣專長，目標是某種專科的專家，有個人特色的醫學院申請成功策略。他強調，醫科申請前準備策略包括最基本的兩個部分：To- Be 和 To -Do。即要真正了解什麼是醫科，為什麼要進入醫科大學深造；如何獲得醫學院錄取的各種要件，以及什麼是這些要件內容。他認為，作為申請者對於臨床醫學的理解，不單單是觀察，要有自己特質及想法，更要有投入熱情。