我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澤倫斯基：美國務卿和防長24日造訪基輔

紐約森林小丘棄屍案 兇手非法移民 帶血靴成關鍵線索

Jenny Wheatley執行長：成為有競爭力的大學申請人

記者楊青／洛杉磯報導
Admission Masters執行長Jenny Wheatley。（記者楊青／攝影）
Admission Masters執行長Jenny Wheatley。（記者楊青／攝影）

Admission Masters執行長Jenny Wheatley，23日在世界日報春季教育展中專題演講「如何成為富有競爭力的申請人」，教戰高中升學申請人如何在芸芸眾生中脫穎而出，讓招生官一眼就看到你。

取消SAT和ACT考試，名校升學割喉競爭。如何能讓自己的孩子在前所未有的激戰中脫穎而出，許多家長深感頭疼。作爲前UCLA及約翰霍普金斯大學招生官和「為美國而教」組織成員的Wheatley表示，2022年常春藤名校和全美許多知名大學和加大錄取率均再創歷史新低，但Admission Masters所指導的學生，在前十名大學錄取率達到創記錄高點，名校錄取率超過93%。

Wheatley表示，攻打名校，成為富有競爭力的申請人有六大關鍵：一是課外活動的組合與持續性，課外活動和社區服務是很多名校相當看重的方面，經過多年的發展和準備，很多申請人參加的活動非常雷同，如何在雷同中展現出自己的特色，需要花心思，吸引眼球的課外活動要展現申請人的專業興趣，學術熱情，對社區的影響等，如果課外活動能增加自己獲獎機會，更是加分；

二是專業的選擇，要有智慧地準備一份大學申請名單，列出最適合自己的大學，量體裁衣準備大學相關資料，避免平均用力，很吃虧；

三是個人特色，包括專業選擇、課外活動、個人經歷和背景和老師推薦信等綜合打包。老師推薦信非常重要，82%的學生只是得到老師一般的推薦信，只有3.4%的學生獲得老師優秀級別的推薦信，讓老師竭誠為你向大學美言，絕對不只是上課積極發言就可以做得到的；

四是大學選擇，瞭解大學特色是否符合自己的特質，同時要考慮學校的獎學金和助學金；五是論文，要準確而且出色地傳達信息，包括作文選題，與讀者建立聯係，反應個人成長，有個人特色的論文非常重要；六是策略規劃。

招生 升學 常春藤

上一則

陳肇新博士：美國醫療職業選擇及申請策略

下一則

陳肇新：錄取醫學院/案例分析看培訓規劃及申請策略

延伸閱讀

陳肇新博士：美國醫療職業選擇及申請策略

陳肇新博士：美國醫療職業選擇及申請策略
世界日報春季教育展八場講座今下午1時登場

世界日報春季教育展八場講座今下午1時登場
查普曼大學兩畢業生慘遭刺殺 兇嫌被控多重罪名臨死刑

查普曼大學兩畢業生慘遭刺殺 兇嫌被控多重罪名臨死刑
挺大麻企業主 金山獲州府450萬「金援」

挺大麻企業主 金山獲州府450萬「金援」
磁性高中大學落榜派對 助學生宣洩怨氣與失落

磁性高中大學落榜派對 助學生宣洩怨氣與失落
世報線上教育講座 23日有8場升學指南

世報線上教育講座 23日有8場升學指南

熱門新聞

明星潔西卡艾芭也愛吃火鍋。（取自潔西卡艾芭Instagram）

美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出

2022-04-17 20:11
亞凱迪亞市4月17日發生一起持槍搶劫案件。（記者邵敏／攝影）

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

2022-04-18 18:36
2016 年 3 月23日，韓偉東醫師一家被滅門，此照片是當時才五歲的女兒Emily。（檔案照）

中醫韓偉東一家三口滅門案 兇手被判3個無期徒刑、不得假釋

2022-04-18 02:20
Cissy還保留著韓醫生的微信，其頭相是女兒的照片。（Cissy提供）

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

2022-04-19 18:57
Naomi的臉上被從眉心到下巴劃了長長的一道血痕，手上也有傷。（Naomi提供）

當街被搶車鑰匙 「擼鐵」華女制伏白女搶匪

2022-04-19 02:19
3月7日早上，蒙市華人在家中被砍。此為蒙市居民街道，非案發現場。（記者邵敏／攝影）

蒙面匪闖入 華男在家中睡覺被砍 遭搶走兩部手機

2022-04-21 02:20

超人氣

更多 >
華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生

華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生
普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光
華府校園旁槍案4傷 槍手身亡 曾發文笑警「搜錯地方」

華府校園旁槍案4傷 槍手身亡 曾發文笑警「搜錯地方」
大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個

大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個
男孩遊客比中指 環球影城「威震天」怒懟：丟你媽的臉

男孩遊客比中指 環球影城「威震天」怒懟：丟你媽的臉