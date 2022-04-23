Jenny Wheatley執行長：成為有競爭力的大學申請人

Admission Masters執行長Jenny Wheatley。（記者楊青／攝影）

Admission Masters執行長Jenny Wheatley，23日在世界日報春季教育展中專題演講「如何成為富有競爭力的申請人」，教戰高中升學 申請人如何在芸芸眾生中脫穎而出，讓招生 官一眼就看到你。

取消SAT和ACT考試，名校升學割喉競爭。如何能讓自己的孩子在前所未有的激戰中脫穎而出，許多家長深感頭疼。作爲前UCLA及約翰霍普金斯大學招生官和「為美國而教」組織成員的Wheatley表示，2022年常春藤 名校和全美許多知名大學和加大錄取率均再創歷史新低，但Admission Masters所指導的學生，在前十名大學錄取率達到創記錄高點，名校錄取率超過93%。

Wheatley表示，攻打名校，成為富有競爭力的申請人有六大關鍵：一是課外活動的組合與持續性，課外活動和社區服務是很多名校相當看重的方面，經過多年的發展和準備，很多申請人參加的活動非常雷同，如何在雷同中展現出自己的特色，需要花心思，吸引眼球的課外活動要展現申請人的專業興趣，學術熱情，對社區的影響等，如果課外活動能增加自己獲獎機會，更是加分；

二是專業的選擇，要有智慧地準備一份大學申請名單，列出最適合自己的大學，量體裁衣準備大學相關資料，避免平均用力，很吃虧；

三是個人特色，包括專業選擇、課外活動、個人經歷和背景和老師推薦信等綜合打包。老師推薦信非常重要，82%的學生只是得到老師一般的推薦信，只有3.4%的學生獲得老師優秀級別的推薦信，讓老師竭誠為你向大學美言，絕對不只是上課積極發言就可以做得到的；

四是大學選擇，瞭解大學特色是否符合自己的特質，同時要考慮學校的獎學金和助學金；五是論文，要準確而且出色地傳達信息，包括作文選題，與讀者建立聯係，反應個人成長，有個人特色的論文非常重要；六是策略規劃。