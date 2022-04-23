世界日報春季教育展八場講座今下午1時登場

世界日報春季教育展八場講座。（世界日報）

世界日報春季教育 規劃講座，今天（23）下午登場，八場講座，從下午1點至5點，邀請教育業界專家，為亞裔 學生及家長提供滿滿的資訊，分析最新的大學招生 政策趨勢，全方位教戰大學升學秘訣。註冊連結是：https://reurl.cc/xOz32z，或掃描二維碼註冊。

講座分別為：美國醫療職業選擇及申請策略（中文演講），由全美大學成功策略創辦人陳肇新博士主講；成功錄取醫學院/從案例分析看培訓規劃及申請策略（英文演講），由全美大學成功策略創辦人陳肇新博士主講陳肇新博士主講；如何成為富有競爭力的申請人（英文演講），Admission Masters執行長Jenny Wheatley主講；2022史上最慘烈亞裔學生申請季的啟示（中文演講），飛達教育創辦人魏昕主講；高收入家庭如何規劃大學助學金（中文演講），財務規劃專家Michael 陳主講；如何成為大學申請真正的贏家（中文演講），豪杰訓練中心主任周迪主講；輕鬆跳出配額成功進入頂尖大學（中文演講），史坦福領袖教育執行長Angie 王中主講；史坦福大學成功錄取的申請策略(英文演講)，陳肇新博士主講。