華生拍電影意外身亡 父母要赴美為兒討說法

查普曼大學將在4月25日為王棚舉辦追悼會。（查普曼大學）

29歲的中國留學生 王棚（Peng Wang），4月15日在南加州帝王縣帝王谷（Imperial Valley）沙丘拍攝時身亡，那一天距離他畢業回國只有一個半月。遠在中國的父母聽聞噩耗痛不欲生，日前發表公開信表示，唯一的希望就是赴美看一眼兒子，並為他討一個說法。

王棚父母在公開信中提到：「如果不幸沒有發生，王棚會在一個月後畢業，我們翹首期盼他回家的那一天。但這一切已是空談。現在我們唯一的希望就是去美國看一眼兒子，好好與他告別；然後為他討一個說法，應當為此事負責的人必須負責。」

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查普曼大學（Chapman University）電影 系研究所三年級學生王棚，事發4月15日當天，與三名南加州大學（USC） 電影系學生開著越野車，在帝王谷沙丘遊樂區的一個大沙丘上拍攝，但越野車爬上沙丘頂峰時翻滾，王棚不幸身亡。

來自四川農村的父母在公開信中表示，他們在4月16日清晨得知噩耗，「接到一通來自大洋彼岸的陌生電話，內容是我們唯一的兒子客死他鄉。」父母介紹，出生於1992年的王棚，從小到大都是個懂事勤奮的孩子，「他品學兼優，我們看見他就看見了希望，拼盡全力想讓他接受更好的教育，支持他學電影、學藝術，未來從事自己喜愛的工作。」家境清寒的王棚父母在信中表示，他們要赴美看兒子最後一眼，為他討一個說法。

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對於此次事故，哪些機構需要承擔相應責任，目前尚無定論。相關人士質疑，南加大 是否申請或批准此次學生電影作業的拍攝、有無購買劇組人員的人身保險、越野車駕駛者是否符合駕駛沙漠越野車的資格等。此外，事發在一個廣受越野車愛好者歡迎的沙丘區域，聯邦內政部土地管理局（Bureau of Land Management ，BLM）負責頒發電影許可證，但王棚所在的攝製組此次拍攝是否擁有許可證，相關部門有無承擔起安全措施的保障？

另外還有一個飽受爭議的地方，事發時王棚有沒有繫著安全帶。主流媒體在第一時間報導這起事故中指出，除了死者王棚之外，其他人都繫著安全帶。

美國留學生協會聯盟（US Overseas Student Union)主席兼創辦人吳宇宙（Joe Wu) 指出，關於這一點有兩種不同的聲音，一種說法是王棚沒有繫安全帶，在越野車翻滾時被甩出去了，導致重傷身亡；而另一種說法是，王棚是一名非常有經驗的攝影師，身邊的朋友都認為，他平時小心謹慎，不會這麼草率。吳宇宙說，「影視學校都進行過非常嚴格的安全教育，兩個人抬的設備器材不會讓一個人抬，這是行業共識，安全永遠是第一位。」究竟事實真相如何，哪些部門該承擔起相應責任，吳宇宙表示，最後還是要看官方出來的調查報告。

另外據知情者透露，事發前一天，王棚與南加大三名電影專業的留學生前往帝王谷拍攝時，駕駛者連夜趕車，攝製組到達目的地露營時，已是15日凌晨一時，當天休息幾個小時後，早上六七點大家就起來拍攝， 知情者說，「我猜測事故發生可能有疲勞駕駛的原因，導致越野車駕駛者操縱不當。」

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為見兒子最後一面，王棚父母準備遠赴美國，但此行面臨巨大困難，「疫情肆虐，昂貴的機票、在美的食宿費、律師費、遺體運輸和治喪費用都是障礙，懇求大家援助，讓王棚落葉歸根。」南加當地一些留學生日前自發籌款，並在一份眾籌信中寫到，希望愛心人士可以幫助這對可憐的父母把棚哥帶回中國。吳宇宙說，南加一些企業家也想捐款，但目前還沒有直接聯繫到給王棚家人。如果有合適的機會，美國留學生協會聯盟將幫助接洽，讓生者達成心願，死者安息。