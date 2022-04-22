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南加州中文學校聯合會正體漢字文化節本周日登場

洛杉磯訊
南加州中文學校聯合會舉辦正體漢字文化節系列活動。（本報檔案照）
南加州中文學校聯合會舉辦正體漢字文化節系列活動。（本報檔案照）

為了擴大海外正體字運用範疇， 推廣台灣特色中華文化， 提升漢字文化節的深廣度， 共同向海外華裔子弟及非華裔人士推展漢字學習樂趣及中華文化之美，南加州中文學校聯合會將於4月24日(星期日)下午1:30，於洛杉磯華僑文教服務中心舉辦2022年的正體漢字文化節。

本活動是2020年COVID-19以來第一次回復實體，今年的漢字文化節將有八所中文學校，和兩個社團FASCA LA 洛杉磯海外青年文化大使協會和宇清藝術工作坊 共同參與，以及邀請主流學校中文沉浸式教學計畫（ Immersion Program） 學生參與， 達到推廣漢字文化， 由僑教延伸至主流社區目 的。

八所中文學校包括聖瑪利諾中文學校、普慕納中文學校、喜瑞都中文學校、 核桃孔孟中文學校、 托倫斯中文學校、 華僑中文學校、愛旺中文學校及富樂頓中文學校 。

南加州中文學校聯合會會長吳俊毅和總召羅蔭葉表示，今年是僑務會員會90周年慶，舉辦這個活動別具意義。每所學校將負責一至兩項活動， 以遊戲與動手操作方式， 讓學生學習漢字。 當天攤位有做天燈， 拼字造詞 ， 趣味遊台灣，猜燈謎，象形文字，文字對對碰，畫彩扇，虎年畫虎，漢字的演變，摺天燈， 童玩扯鈴 ，手工造紙和偏旁部首拼字遊戲等。歡迎大家本周日下午呼朋引伴參加漢字文化節。

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