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南加華裔按摩師涉醫保欺詐 獲刑70個月退款130萬元

記者丁曙／橙縣綜合報導
涉醫療保健欺詐的華裔脊椎按摩師潘蘇姍被判刑70 個月。（個人臉書）
涉醫療保健欺詐的華裔脊椎按摩師潘蘇姍被判刑70 個月。（個人臉書）

據聯邦檢察官辦公室消息，一名在橙縣行醫的華裔脊稚按摩師（Chiropractor），因涉嫌欺詐醫療保健費220 萬美元，向保險公司發送虛假賬單，被判刑70個月，勒令退款130萬元。

在橙縣丹娜點（Dana Point）地區行醫的 57 歲女脊椎按摩師潘蘇姍（Susan H. Poon，譯音），因為涉嫌欺詐醫療保健費，被聯邦地方法院法官卡特 (David O. Carter)判刑入獄 70 個月，還下令要她退給受害者130 萬美元。

在2021年6月的審訊中，潘蘇姍被控的五項醫療保健欺詐罪名、三項與醫療保健事項有關的虛假陳述，以及一項嚴重的身份盜竊罪名成立。

根據聯邦檢察官的說法，從 2015 年 1 月至 2018 年 4 月潘蘇姍參與了該項欺詐活動，她在 Rancho Santa Margarita設有一個辦公室，她去當地的醫療保健展，領取聯合包裹投遞公司（United Parcel Service ）和好市多商場（Costco）員工的個人身份證明，用來提交虛假處方和申請報銷。

潘蘇姍提交的假賬單金額約為 220 萬美元，她在2019 年 7 月已被吊銷脊椎按摩師執照。

橙縣 檢察官 好市多

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