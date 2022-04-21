通脹下海淘划算 開箱五款均50元以下居家實用品

便攜除螨機。（記者張宏／攝影）

通貨膨脹萬物騰貴，美國華人 善用海淘省很大，在購物網站和本地商店可以買到不少物美價廉的居家日用，擁有23萬+粉絲的洛杉磯 日常哥85，帶你開箱五款人氣海淘單品，除了實用，且價格全部在50元上下。

影音來源：記者張宏

通脹之下，不少日用品價格上漲，越來越多的南加 華人加入各種海淘群組，在中國大陸購物網站大包小包的購買，比美國單價便宜一半甚至更多。再集體郵寄到中國的特定代收點，在通過湊單的方式集結運輸到美國。海運每公斤費用通常十幾元人民幣省很大，有人乾脆在美國開設出售各種海淘單品的生活館，滿足華人需求。

在眾多海淘單品中，有哪些物超所值呢？在小紅書有23萬+粉絲的華人網紅85.96專做洛杉磯日常，他這次帶大家開箱五款人氣海淘單品，居家實用必備，大到燒烤機，小到豆漿機，單價全都是在50元左右就能搞定。

南加夏天必備，加濕冰風扇

這款加濕冰風扇可謂85最近的寵兒，他說，天氣熱的時候，用它太舒服了。風扇造型別緻小巧，USB插電模式可到處帶著走。不僅能吹風，還能加濕噴出冰涼的霧氣，搭配變色燈光，在晚上尤其酷炫。水箱加滿水可使用三、四個小時，且還能加入精油，讓霧氣香噴噴的。

居家燒烤機

85說，老外的燒烤機又大又貴，且煙熏火燎。這兩款中式風格的燒烤機，一次能烤20串，旋轉且可視，還沒有油煙困擾。華人夏天喜歡吃串喝啤酒，這兩款燒烤機完全滿足華人訴求，能輕鬆優雅吃烤串。

紫外線便攜除螨機

華人對蟎蟲常比較在意，85說，他媽媽每週都會用除螨儀來清掃床墊。這款除螨儀輕便易攜，但是吸力很強勁，有紫外線消毒和振動拍打的功能，它輕輕掃過，蟎蟲就會被拍死吸走，清洗也很方便。

豆漿破壁機

豆漿機一直都是華人偏好的單品，這款和水壺大小，不佔空間，裡面是304不銹鋼內膽，倒入豆子，25分鐘後就能喝到口感細膩的豆漿。85說，現在外面的豆漿一杯動輒幾元，自己在家打，省錢還衛生。

網紅八角不沾鍋

這是現在網上討論度頗高的單品，鍋子有八個角，不僅造型新穎，且能八個角出氣，85說，很多朋友最近都在問這個鍋是不是好用。這個鍋子和一般鍋子不同的地方，除了顏值好看，且能防止湯汁溢出，且不沾的鍋底炒菜燜煮都很方便。