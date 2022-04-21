洛杉磯公司偽造新冠測試結果 以逾2000 萬和政府和解

洛杉磯市檢察長富爾（Mike Feuer）。（lacityattorney.org）

洛杉磯市檢察長富爾（Mike Feuer）宣布，一家被指控為數百次新冠病毒檢測 提供虛假結果的公司，將支付逾 2000 萬元和解費用。富爾的發言人表示，這項和解協議尚須得到法官批准。

富爾和洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón ）指責 Sameday Technologies ，及其首席執行官 Felix Huettenbach ，向數百人發送虛假的新冠檢測結果，告訴他們在實驗室沒有實際進行的新冠病毒檢測結果為陰性。根據他們4月20周三在法庭上提交的投訴指出，一些測試根本沒有處理。

兩位檢察長寫道，超過 500 項測試結果「被證實或懷疑是偽造的」。在他們提出的法庭文件中，聲稱當有人沒有及時得到結果，在抱怨或威脅要舉報該公司時， Sameday在其首席執行官的指示下偽造陰性結果。

Sameday 在一份聲明中表示，它成立於 2020 年 9 月，旨在為所有人提供快速、可靠的新冠病毒測試。「在早期，在服務需求激增和供應短缺的混亂局面下，我們未能達到客戶應得的卓越要求標準。 我們已經糾正了 2020 年出現的問題，並在合規和系統方面進行大量投資，以確保滿足客戶的期望」。

在向法院提出的和解協議中，該公司同意支付 2250 萬元，其中包括超過 960 萬元賠償金，和近 1300 萬元提供給洛市和洛縣執行消費者保護法。根據和解協議，Sameday 還必須遵守法院禁令，禁止其提出虛假索賠和從事其他非法商業行為。

市檢察長辦公室並指控，醫生托爾 (Jeff Toll) 與該公司合作，獲得健保 公司對不必要的醫療諮詢的報銷，他同意支付近 400 萬元來解決保險 欺詐指控。但代表托爾的律師 D. Shawn Burkley 否認有任何不當行為，「我們解決了這個問題，但我們不相信托爾博士做了任何不道德的事情」。

富爾和賈斯康聲稱 Sameday 承諾以 195 元的費用在 24 小時內提供結果，但「承諾是錯誤的，Sameday 不能保證 24 小時有結果出來」，因為它與外部實驗室的合同上「明確表示他們不能那麼快地提供結果」。

兩位檢察長又稱，由於無法像承諾那樣能盡快提供結果，該公司很快地就開始偽造新冠病毒檢測結果，方法是收集以前檢測結果為陰性的消費者報告，然後更改其姓名、日期和其他識別信息，以匹配新的人。他們還指控 Sameday 從事健保欺詐，與托爾合作向保險公司收取額外的「醫療諮詢」費用。

他們並稱，Sameday 引導人們去看醫生進行「醫學上不必要的」諮詢，並向健保公司提出報銷要求，從諮詢中獲得了大部分利潤。為了獲得更多的保險索賠，Sameday 還為醫生建立了一個線上呼叫中心，這些醫生應該每天進行大約 100 次諮詢，每次諮詢時長三分鐘，且是在人們已經接受新冠病毒檢測之後發生，同時在許多情況下，得到的是陰性結果。

向法院的投訴並宣稱，超過 8萬份不必要的醫療諮詢的索賠被提交給健保公司，Sameday從加州的保險索賠中收取了數百萬元。

富爾在一份聲明中說，正如聲稱的那樣，竟有人會偽造新冠測試結果，這太離譜了。如果消費者的測試結果為陰性，極可能認為上班、探望家人和朋友或度假是安全的。但顧客卻可能在不知不覺中將新冠病毒傳播給他人，或者自己未能得到及時和適當的護理。

總部位於洛杉磯的Sameday Technologies 一直以 Sameday Health 的名義開展業務，一直在全國提供新冠病毒檢測，並在其網站上宣傳是「團隊和企業最值得信賴的新冠檢測解決方案」。

在該公司贊助的電視節目中，首席執行官Huettenbach 表示 PCR 檢測的缺點是「通常需要更長的時間，因為您必須將樣本運送到實驗室處理。但我們已經將時間減少，所以在我們大多數提供服務的辦公室，它不到 24 小時」。