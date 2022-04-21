華裔市長洛縣功成身退 博士夫為她辭職 共創成功事業和家庭

以華航第一批招考空姐身份隨先生從台灣來美，經歷打工助夫、創業有成、參政有成、子孫滿堂的50多年移民生活，胡張燕燕感謝老天爺賜予她美好的婚姻和家庭。（胡張燕燕提供）

日前卸任洛杉磯縣喜瑞都市市長公職的南加華人 參政先鋒胡張燕燕（Grace Hu），不僅從政和事業都很有成就，也是一位好母親。去年，她和先生胡天來才喜慶50年金婚，享受滿堂兒孫的祝福。

今年76歲的胡張燕燕，1971年以華航第一批招考空姐身份，隨先生從台灣來美，經歷打工助夫、創業有成、參政有成、子孫滿堂的50多年移民生活。她感謝老天爺賜予她美好的婚姻和家庭，還有一級棒的身體。

提及對參政的興趣，起源於為其他華人助選。但對方角逐喜瑞都市議員失利。1992年，她的先生在晚餐桌上一句「沒人出來你出來好了」，激起她的參政鬥志，進而走上政壇，成為南加州 90年代首選即贏的唯一華人。1997年和2017年，她再選皆勝，前後在喜市議會任職14年。

在前後兩度服務於喜市政壇期間，她曾競選加州眾議員失利。雖不禁感概，在深藍的加州，共和黨確實寸步難行。但也笑說世事總是有失有得，雖然沒能進軍沙加緬度，但是在從首次參政到日前宣布從公職退休的這30年公職和社區服務生涯，把三個孩子都培養得傑然有成，心滿意足。

胡張燕燕和先生育有兩男一女，分別是博士、教授和醫生。「記得首次參選46歲，女兒才九歲，現在女兒已是三個孩子的媽媽」。她說，三個孩子都有幸福的婚姻，七個健康快樂的孫子孫女讓她非常開心。

不管是全職工作，或是半職參政，胡張燕燕相夫教子，一點都不耽誤。「我從結婚到現在沒有一天不做飯，一天三餐」。她說，先生曾十年吃素，她每天給他準備2、30樣的食物，補充足夠營養，那十年，先生沒有骨質酥鬆。

提及當年，擁有航太博士背景的先生同樣為她付出犧牲，在中年時為了減輕她打拚事業和照顧三個孩子的壓力，毅然辭掉高管職位，回到家中和太太一起聯手，兩人一起打造成功的地產中介公司（Real Estate Broker）和旅館業。「有一段時間大家稱他張先生，但他毫無怨言，欣然接受」。胡張燕燕表示，嫁到一個好丈夫，是一輩子的幸福。

從早期胡張燕燕、徐惠誠和趙美心，到後來的林恩成、張文彬、劉達強、黃維綱等等，南加州華人參政近年更是風起雲湧，不少城市同時擁有多位華人市議員。早期先鋒對帶動華人參政之風，功不可沒。

「我覺得華人參政，應該要有中心思想，服務優先」，胡張燕燕認為，作為華人利益的代表，不能做對華人不利的決定，對不適合華人利益的法案，不應該因為政黨的原因昧著良心讓它們通過。

她表示，既然要成為華人的代表，就不能給華人丟臉，更不能損害華人利益，不論是言行舉止，還是投票準則。

胡張燕燕表示，雖然今後不再參政，但任何華人需要幫忙，她的大門和電話隨時打開，不管是家庭、市政、工作、創業，她都樂意將自己幾十年來從零開始摸爬滾打的實際經驗，毫無保留分享給大家。