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洛縣賠車禍死者家650 萬 因華裔肇事人稱911才是真兇

洛杉磯訊
洛杉磯縣政委員會4月19日同意支付650萬美元，以便與16 歲托倫斯高中棒球運動員父母提起的民事訴訟達成和解。（縣政委員會官網）
洛杉磯縣政委員會4月19日同意支付650萬美元，以便與16 歲托倫斯高中棒球運動員父母提起的民事訴訟達成和解。（縣政委員會官網）

洛杉磯縣政委員會4月19日同意支付650萬美元，以便與16 歲托倫斯高中棒球運動員父母提起的民事訴訟達成和解。這名運動員在一場原本只是輕微車禍，卻因為一名 911緊急電話接線員催促被撞汽車的駕駛去追逐撞他的車，演變成連環車禍中喪生。

肇事者之一、華裔佟明(Tung Ming，譯音)的母親張女士，曾於2020年2月透過華文媒體為兒子喊冤，認為佟明也是受害人，他是因為聽從911接線員指示，去追開車撞到他車子的人，才導致車禍致死案。

2017 年 3 月 7 日，南高中（South High School ）學生埃斯福斯特（Jesse Eric Esphorst)在托倫斯的克倫肖大道(Crenshaw Boulevard)和佳士得路(Crest Road)撞車事故中喪生。

托倫斯警方表示，3月7日事發當晚，佟明正駕駛奔馳（賓士）車G系列， 由克倫肖大道向北行駛時，與小希克斯(Darryl Leander Hicks Jr。)駕駛的奧迪A系列意外擦撞，隨後小希克斯因無照駕駛逃離現場，佟明也立即駕車狂追。 而兩輛車的追逐戰在晚間大約10時，以撞上由埃斯福斯特父子兩人所駕駛的2000年豐田 Sienna結束。由於兩人闖紅燈及高速駕駛，導致埃斯福斯特父子的汽車閃避不及，造成一死一重傷悲劇。

根據訴狀， 兩名肇事人當時皆以每小時超過 100哩的時速行駛，導致兩輛車一同撞上沿著克倫肖大道從南向左轉彎進入佳士得路的豐田Sienna車。而車禍發生後，佟明留在原地等待警方到來，小希克斯則棄車逃逸，隨後在兩天內被逮捕歸案。

佟明的父母指稱在最初佟明和小希克斯的車子擦撞後，佟明隨即撥通911電話告知事情經過，而911接線員以希望他提供小希克斯的車牌號碼，鼓勵他追捕小希克斯，才導致後續的車禍。洛杉磯縣府則否認責任，在法庭文件中宣稱，佟明在他撥打 911 之前就已經在追捕小希克斯。

案發時，小希克斯32 歲，佟明 24 歲，他們在2020 年被判刑，兩人都面臨嚴重的車輛過失殺人罪和魯莽駕駛造成傷害或死亡。但小希克斯還被判犯有肇事逃逸導致他人死亡或重傷，和肇事逃逸導致特定傷害的罪行，以及一項肇事逃逸駕駛造成財產損失的輕罪（指的是他撞到佟明的車），以及使用吊銷執照駕駛罪。最後小希克斯被判 11 年監禁。佟明則被判入獄兩年零八個月。

希克斯 車禍 豐田

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