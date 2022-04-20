南加橙縣雙屍案兇手已被捕 與受害人之一是同事

4月19日（週二）早上在橙縣安那罕市（Anaheim）一個公寓大樓內發現兩名男子死亡後，警方已經逮捕了一名男子。當局說，在血腥現場被發現的第三名男子已被送往醫院，他應該對雙屍謀殺案負責。

安那罕警方稱，警方當天早上 6 點 50 分左右接到電話，指稱在 Katella Avenue 2100 街區的一間公寓內發生一起襲擊事件。當警察 到達現場時，發現兩名男子死亡，第三名男子還活著，受輕傷。第三名男子之後被送往當地醫院接受治療。當時，急救人員並不知道他與殺人事件有聯繫。

警方確認第三名男子為來自爾灣、 26 歲的法希姆（Ramy Fahim）。他可能因兩名男子的死亡面臨謀殺罪指控。KTLA獲得的安全攝像機鏡頭顯示，在致命襲擊發生前幾個小時，法希姆站在受害者公寓外。警方在現場找到一把大刀，疑似凶器。

住在大樓裡的一名男子Rudy Sandoval說，當他發現有情況時，他正試圖進入電梯，「電梯裡全是血」。警官當時告訴他，不要觸摸電梯的控制裝置。另一位鄰居說，到處都是血，包括電梯和走廊。

Sky5 的航拍視頻顯示，在安那罕天使 體育場附近的案發公寓大樓外有大量警察存在。偵探說，他們在天使體育場旁邊的停車場發現法希姆的車，一輛銀色的本田 Civic。

據悉，兩名死者都是23歲，為Griffin Cuomo和Jonathan Bahm，兩人是室友。Griffin Cuomo並和兇手是同事。根據Cuomo的LinkedIn個人資料，他曾在新港灘一家金融公司彭斯財富管理公司（Pence Wealth Management）工作。 但該公司的一位代表週三拒絕置評。

目前當局仍在致力於確認兇手作案動機，但表示野蠻刺傷不是隨機襲擊。