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逃逸五個月 饒舌歌手暨最富有女藝人男友 在LAX被捕

記者楊青╱綜合報導
饒舌歌手A$AP Rocky（Rakim Mayers）20日星期三上午在洛杉磯國際機場被捕，原因是他涉嫌2021年11月在好萊塢的的一起槍擊案。（Rakim Mayers臉書）
饒舌歌手A$AP Rocky（Rakim Mayers）20日星期三上午在洛杉磯國際機場被捕，原因是他涉嫌2021年11月在好萊塢的的一起槍擊案。（Rakim Mayers臉書）

當局稱，饒舌歌手A$AP Rocky於4月20日（周三）上午在洛杉磯國際機場（LAX）被捕，原因是他涉嫌2021年11月在好萊塢的一起槍擊案。他是美國流行歌后蕾哈娜（Rihanna）的男朋友，根據商業雜誌「富比世」報導，蕾哈娜為世界上最富有的女藝人，身價已經達到17億元，僅次於美國脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）。

洛杉磯市警察局在當天的一份新聞稿中表示，洛市警察局搶劫與兇殺案部門的偵探，以涉嫌使用致命武器攻擊為名逮捕了這名33歲的饒舌歌手。A$AP Rocky真名為Rakim Mayers，是洛杉磯居民。

洛杉磯警察局一名高階警官透露，Mayers周三是剛從巴巴多斯（ Barbados）乘坐私人飛機降落洛杉磯國際機場，就被逮捕。

警方表示，逮捕Mayers是因爲他涉嫌2021年11月6日晚在好萊塢的一起槍擊案。當晚10點15分左右，洛杉磯Selma和Arglye街交口附近發生民眾爭吵，Mayers被指控向發生爭吵的一名熟人開槍，Mayers和另兩名男子稍後逃離現場。該名熟人受輕傷，後來尋求治療。

Rakim Mayers近年麻煩不斷。2016 年，他在奧克蘭因拒絕讓一名男子登上他所乘坐的電梯而捲入一場鬥毆；2019 年1月，他在多倫多捲入一場混戰，現場一段視頻顯示，他當時拿著一個瓶子，一邊對著一個跪在地上的人狂吼。2019年7月 ，他和其三名隨從在瑞典首都斯德哥爾摩的大街上，與一名名叫Mustafa Jafari的男子發生口角，最後以襲擊罪被捕。

洛杉磯國際機場 警察 好萊塢

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