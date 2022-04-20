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洛市又傳居民被持槍搶匪跟踪回家 被搶逾 2萬

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
4月20日的持槍搶劫案發生 Beverly Crest 社區 Coldwater Canyon Drive 2400 街區的一處住宅。（谷歌地圖）
4月20日的持槍搶劫案發生 Beverly Crest 社區 Coldwater Canyon Drive 2400 街區的一處住宅。（谷歌地圖）

洛杉磯比佛利山翠斯特(Beverly Crest)4月20日發生一起持槍搶劫案件，三名嫌疑人從餐廳一路跟踪被害人到家中，持槍搶劫現金、珠寶、手袋等貴重物品，價值超過 2萬。警方表示，類似案件頻發，已成為令人震驚的犯罪趨勢。

警方說，搶劫案發生在20日（周三）凌晨 1 時左右，當時四名受害者回到 Beverly Crest 社區 Coldwater Canyon Drive 2400 街區的一處住宅。他們被人從比佛利格羅夫（Beverly Grove）的一家餐廳一路跟踪回家，遭遇持槍搶劫。

洛杉磯市警察局（ LAPD）偵探Chris Marsden說，四名受害者到達他們租住的房子時，遇到三名嫌疑人，其中一名嫌疑人拿著步槍，另兩人手持手槍。

警官J. Chavez 表示，受害者在車道上下車時，三名身穿深色衣服的嫌疑人翻遍受害者的口袋，並強迫他們進入住所。當劫匪洗劫住宅時，受害者被命令躺下，嫌疑人在逃跑前拿走價值超過 2萬的現金、珠寶、名牌手袋和名牌服裝。

Marsden說，儘管受害者知道最近跟踪搶劫的犯罪趨勢，並採取預防措施，但還是被搶。被害人在回家的路上，已經注意到有一輛車跟踪他們，經過家門口時被害人沒有停車，往前行駛一段路後，被害人以為不再被跟踪，這才掉頭返回住所，但在家門口被劫匪挾持。調查人員正在案發地區搜索監控錄像，以幫助偵查此案。 

Marsden說，「我們在類似案件中逮捕了很多人，相信會抓住嫌犯。」

儘管逮捕人數眾多，但這一類的犯罪變得越來越普遍，警方認為，這已成為一種令人震驚的犯罪趨勢，劫匪跟踪離開高檔餐廳、精品店、夜總會等地點的人，搶劫昂貴物品。

洛杉磯 警察 比佛利山

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