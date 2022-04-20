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洛男殺死音樂家妻子 對犯行嘻笑不止 現判無期徒刑

洛杉磯訊
著名音樂高管Clarence Avant的妻子Jacqueline Avant日前在家中被槍殺。（美聯社）
著名音樂高管Clarence Avant的妻子Jacqueline Avant日前在家中被槍殺。（美聯社）

因在洛杉磯市比佛利山搶劫案謀殺知名音樂家妻子阿凡特（Jacqueline Avant），而被定罪的29歲非裔男子梅諾（Aariel Maynor），19日在洛杉磯高等法院被判處150 年以上無期徒刑，而法官宣讀他在背後開槍打死「非常脆弱」的 81 歲受害人時，提到被告之後卻對這起犯行嘻笑不止。

洛杉磯高等法院法官索洛扎諾（Kathryn Solorzano）表示，梅諾因有多項前科面臨三振出局法的加重處罰，因此他被控的謀殺罪被判處150 年無期徒刑，加上其他罪行被判額外的40年徒刑。梅諾從阿凡特的背後殺死她，在犯案之前事先調查過死者丈夫的房屋所有權記錄，在逃離犯罪現場後向一名手無寸鐵的保安開槍多次，種種證據顯示梅諾策劃犯案，殺死阿凡特是蓄意謀殺。

據悉，梅諾此前已對謀殺、企圖謀殺保安、重罪犯持有槍支和兩項入室盜竊罪名供認不諱。

當天在法官宣判前，檢察官當庭播放梅諾被捕後，曾致電給一位女性朋友的電話錄音。他當時對該起謀殺被新聞鋪天蓋地的報導不無得意之色，並問道「不過，你認為我媽媽看到了嗎？」他告訴電話那頭的女子，他希望那天可以從那起盜竊案得到 5萬元。

在宣判前，檢察官宣讀阿凡特女兒妮可·阿凡特（Nicole Avant）寫給法庭的一封信，信中她說「我們家庭因此事支離破碎。我們希望被告能夠在監獄中度過餘生。」

據悉，死者生前曾擔任南洛杉磯兒童保育支持組織瓦茨社區的主席，並參與多項慈善活動。 她被槍殺不僅造成社會轟動，更引發公眾對洛杉磯縣新一波暴力犯罪的強烈抗議。根據法庭資料顯示，被告梅諾此前已因兩次搶劫罪和造成重大身體傷害的罪名被定罪。而他最近的一次搶案發生在他殺死 Avant 前的三年。阿凡特被殺的前三個月他才從州監獄假釋出獄，此前他在監獄中被診斷患有躁鬱症（bipolar disorder）等疾病，並持續服用治療精神分裂症的藥物。

洛杉磯 監獄 檢察官

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