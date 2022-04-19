洛杉磯國際機場19日演習 應對突發飛機事故

來自15個組織的150多名應急響應人員，19日參加2022年洛杉磯國際機場空中演習 (AirEx)。（LAX提供）

來自15個組織的150多名應急響應人員，19日參加2022年洛杉磯國際機場 空中演習 (AirEx)，這是一次全面模擬，旨在測試洛杉磯國際機場 (LAX ) 準備應對機場發生飛機事故時的反應。

演習的目的是評估LAX事件管理和應急響應系統，及實時環境中人員、設備和材料調動部署的運行能力和準備情況。洛杉磯世界機場 (LAWA)首席執行官Justin Erbacci表示，LAX的安全和安保至關重要，這次三年一度的演習讓機場的許多利益相關者和機構合作夥伴聚集在一起，對重大緊急情況進行實時、全面、協調的響應。

大約150名義工扮演事故受害者的角色，還進行了用於模擬傷害的特殊效果化妝。此次演習由多名經驗豐富的評估員監督，還有100多名觀察員到場學習培訓。觀察員中有數十家航空公司和機場利益相關者代表，及美國國務院和13個國家的領事館，包括英國、加拿大、匈牙利、義大利 、波蘭、南非、西班牙、泰國、日本、墨西哥、澳大利亞、阿根廷和奧地利。

美國聯邦航空管理局 (FAA) 要求LAWA至少每三年進行一次未經預演的演習。LAWA 官員將利用演習期間收集的信息來進一步完善LAX的應急響應計劃。

參加演習的組織包括LAWA、洛杉磯市、洛杉磯縣和El Segundo 消防局，洛縣法醫辦公室，聯邦調查局，美國聯邦航空局，美國海關和邊境保護局和美國海岸警衛隊。