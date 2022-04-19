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南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

記者張宏／洛杉磯報導
Cissy還保留著韓醫生的微信，其頭相是女兒的照片。（Cissy提供）
Cissy還保留著韓醫生的微信，其頭相是女兒的照片。（Cissy提供）

加州聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara）中醫師韓偉東一家三口慘遭滅門案，六年後兇手終於繩之以法，15日被判處三個無期徒刑，終身監禁，不得假釋。韓醫師的好友Cissy當天也在朋友圈發文悼念，懷念這個雖然不修邊幅卻熱心善良充滿理想的朋友。

Cissy在朋友圈寫道，她跟韓醫生是十幾年的摯友，他為人真誠，溫和，簡樸，樂於助人，愛吃她父母包的餃子。他和屠呦呦女士自幼在一個大院長大，過世之前還一起聯手研究用青篙素傳遞治療癌症的藥物進入血細胞。他每隔一個星期三就會來加州理工學院開會，之後在她家吃晚飯再開車回聖塔芭芭拉，他跟她的父母一起吃餃子，聊家常過往。他女兒跟她的女兒同歲，小朋友在一起玩，他女兒總是很沈默不說話，後來發現原來是先天性失聰，戴上助聽器後，一下子就非常活潑好動。

她說，韓醫生第一任太太是一名菲律賓裔護士，後因各種原因離婚。她第一次去他以前的家，房間幾面牆都是書，他的媽媽有帕金森症，但他對父母態度溫和。他離婚後單身多年，認識後來在一家餐館服務的太太于惠潔（Jennie），她當時是留學生在中餐館打工。韓醫生讓她幫忙照顧他的媽媽，之後兩人熟悉起來結婚生子。他太太懷孕時還去過她家，于惠潔性格開朗外向，能說會道，過世的時候還不到30歲，令人惋惜。

韓醫生之前不修邊幅，于惠潔讓他改變很多，車和房子都換了。他也對生活充滿憧憬，新家有很大的牛油果林，光賣牛油果可以賣1萬元，但是韓醫生想種中草藥。

對於網上有說韓醫生小氣吝嗇，Cissy表示不認同，她說，韓醫生那個年代的人都生性節儉，是一個正經過日子的人，對親友並不小氣吝嗇。他出生於醫生世家，父母都是國內省級大醫院的院長，姐姐也是著名醫師。姐姐確診腸癌晚期，他那時每兩個月飛去中國給姐姐帶藥，姐姐去世後，也是他在資助姐姐的孩子。他不是亂花錢的人，但也不吝嗇，每次過來她家，都會從當地農夫市場帶一些水果來。並且她的朋友的媽媽和家裡的阿姨都被他義診過，寄藥給人家也不收錢。

Cissy現在還存著韓醫生的微信，微信頭像是他女兒的照片。她說，15日好友一大早發了報紙截圖給她，眼淚終於可以流下來了，願韓醫生一家瞑目，含笑九泉。她的表妹當初去聖塔芭芭拉加大（UCSD）讀書，韓醫生不僅帶他們去吃海濱的中餐廳吃飯，還陪著去學校，告訴表妹哪裡可以停車，因為他喜歡去學校的圖書館看書。

醫師的好友Cissy也在朋友圈發文悼念，懷念這個雖然不修邊幅卻熱心善良充滿理想的...
醫師的好友Cissy也在朋友圈發文悼念，懷念這個雖然不修邊幅卻熱心善良充滿理想的朋友。（微信截圖）
Cissy還保留著韓醫生的微信，其頭相是女兒的照片。（Cissy提供）
Cissy還保留著韓醫生的微信，其頭相是女兒的照片。（Cissy提供）

微信 加州 餃子

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