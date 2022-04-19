我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擺脫對衰退擔憂 道指升近500點

普亭為何一定要拿下頓巴斯？盼複製克里米亞經驗

Yelp 調查：加州為全美第二環保的州 第一名竟是這州

記者張庭瑜／洛杉磯綜合報導
加州為全美第二環保的州。（本報記者╱攝影）
加州為全美第二環保的州。（本報記者╱攝影）

根據 Yelp 的調查結果顯示，加州是美國生活和工作最環保的州之一。雖然沒有排名第一，但加州靠著電能車及各項與環保有關的可持續性（sustainability）計畫，榮登全美第二個對環境友善的州。

榮登第一的是俄勒岡州，根據Yelp的調查 ，俄勒岡州在專業領域、家庭生活、各項服務，以及餐館和食品處理等與環保持續性有關的事上，都有所運用。而這些有助於該州獲得最高排名。調查也顯示，加州的電動汽車充電普及的原因，也讓加州排入前兩名。

第三名則是佛蒙特州，第四和第五名分別是內華達州和華盛頓州。佛蒙特州是前十名中僅有的位於東海岸的州，也因電動汽車充電量的情況，以及餐廳和食品環境可持續發展計劃擠身第三名。

而為了評估哪些州擁有最具環保意識的企業和消費者，Yelp 收集並調查了評論中提到的那些可持續發展增長幅度最大的州，從2018 年 1 月開始新增了“電能車充電站”、“太陽能”、“產地自銷”、“素食” “、“無塑料”和“可堆肥”到評估項目裡面。yelp在調查中也提到“消費者漸漸意識到他們的每一項選擇都會對環境造成一定的影響，長年下來，無論他們是外出就餐、購物還是開車，他們都會選擇更有環境可持續性的產品，”

您可以在下面找到所有 50 個州以及華盛頓特區的排名，分別由最環保到最不環保依序的排列：

俄勒岡

加利福尼亞

佛蒙特

內華達州

華盛頓

科羅拉多州

夏威夷

亞利桑納

西維吉尼亞

馬里蘭

愛阿華州

麻薩諸塞州

愛達荷州

新墨西哥

猶他州

羅德島

賓夕法尼亞州

密西根州

明尼蘇達

內布拉斯加州

緬因州

喬治亞州

俄亥俄州

奧克拉荷馬州

新罕布什夏

北卡羅來納

紐約

肯塔基州

伊利諾州

維吉尼亞

哥倫比亞特區

佛羅里達

阿拉斯加州

密蘇里州

德克薩斯州

德拉瓦州

阿肯色州

新澤西州

威斯康辛州

蒙大拿州

康乃狄克

南卡羅來納

印第安納州

南達科他州

北達科他州

田納西州

阿拉巴馬州

懷俄明州

路易斯安納州

密西西比州

堪薩斯州

阿拉斯加州 奧克拉荷馬州 佛蒙特州

上一則

洛縣警官觀察到罪犯喜到華人區 因家裡有現金和貴重物

下一則

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

延伸閱讀

扣護照、迫賣淫 加州5華裔因性販運判刑 最長囚10年多

扣護照、迫賣淫 加州5華裔因性販運判刑 最長囚10年多
柏加大教育研究生院獲500萬撥款 推全民學前教育

柏加大教育研究生院獲500萬撥款 推全民學前教育
通膨抵消加薪 加州勞工短缺問題仍嚴重

通膨抵消加薪 加州勞工短缺問題仍嚴重

洛城新語╱加州人揮之不去的三大隱憂

洛城新語╱加州人揮之不去的三大隱憂
角逐加州主計長 饒影凡、陳仁宜熱門

角逐加州主計長 饒影凡、陳仁宜熱門
新冠流感化 疫苗強制令式微 政界不再續推

新冠流感化 疫苗強制令式微 政界不再續推

熱門新聞

明星潔西卡艾芭也愛吃火鍋。（取自潔西卡艾芭Instagram）

美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出

2022-04-17 20:11
亞凱迪亞市4月17日發生一起持槍搶劫案件。（記者邵敏／攝影）

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

2022-04-18 18:36
圖為獲罪的中國富豪劉忠田。（網路圖）

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

2022-04-12 14:43
2016 年 3 月23日，韓偉東醫師一家被滅門，此照片是當時才五歲的女兒Emily。（檔案照）

中醫韓偉東一家三口滅門案 兇手被判3個無期徒刑、不得假釋

2022-04-18 02:20
洛杉磯男屋主周末晚在家看電視，遭遇多名蒙面歹徒入室搶劫。（KTLA）

洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍

2022-04-18 14:41
美國大學校內停車位一位難求，華人留學生為圖方便網上買殘停證，竟遭數項重罪指控，險些入獄。（圖：世說新聞小組製作）

世說新聞╱留學生網上買假證 為圖方便卻遭重罪指控

2022-04-15 13:30

超人氣

更多 >
張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元

張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元
頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線
過半大學生畢業學非所用 熱門科系年收逾9萬元

過半大學生畢業學非所用 熱門科系年收逾9萬元
為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染
「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑

「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑