Yelp 調查：加州為全美第二環保的州 第一名竟是這州

加州為全美第二環保的州。（本報記者╱攝影）

根據 Yelp 的調查結果顯示，加州是美國生活和工作最環保的州之一。雖然沒有排名第一，但加州靠著電能車及各項與環保有關的可持續性（sustainability）計畫，榮登全美第二個對環境友善的州。

榮登第一的是俄勒岡州，根據Yelp的調查 ，俄勒岡州在專業領域、家庭生活、各項服務，以及餐館和食品處理等與環保持續性有關的事上，都有所運用。而這些有助於該州獲得最高排名。調查也顯示，加州的電動汽車充電普及的原因，也讓加州排入前兩名。

第三名則是佛蒙特州 ，第四和第五名分別是內華達州和華盛頓州。佛蒙特州是前十名中僅有的位於東海岸的州，也因電動汽車充電量的情況，以及餐廳和食品環境可持續發展計劃擠身第三名。

而為了評估哪些州擁有最具環保意識的企業和消費者，Yelp 收集並調查了評論中提到的那些可持續發展增長幅度最大的州，從2018 年 1 月開始新增了“電能車充電站”、“太陽能”、“產地自銷”、“素食” “、“無塑料”和“可堆肥”到評估項目裡面。yelp在調查中也提到“消費者漸漸意識到他們的每一項選擇都會對環境造成一定的影響，長年下來，無論他們是外出就餐、購物還是開車，他們都會選擇更有環境可持續性的產品，”

您可以在下面找到所有 50 個州以及華盛頓特區的排名，分別由最環保到最不環保依序的排列：

俄勒岡

加利福尼亞

佛蒙特

內華達州

華盛頓

科羅拉多州

夏威夷

亞利桑納

西維吉尼亞

馬里蘭

愛阿華州

麻薩諸塞州

愛達荷州

新墨西哥

猶他州

羅德島

賓夕法尼亞州

密西根州

明尼蘇達

內布拉斯加州

緬因州

喬治亞州

俄亥俄州

奧克拉荷馬州

新罕布什夏

北卡羅來納

紐約

肯塔基州

伊利諾州

維吉尼亞

哥倫比亞特區

佛羅里達

阿拉斯加州

密蘇里州

德克薩斯州

德拉瓦州

阿肯色州

新澤西州

威斯康辛州

蒙大拿州

康乃狄克

南卡羅來納

印第安納州

南達科他州

北達科他州

田納西州

阿拉巴馬州

懷俄明州

路易斯安納州

密西西比州

堪薩斯州