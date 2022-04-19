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「地球上最快樂的地方」南加迪士尼樂園 3月多起犯罪案

記者啟鉻／橙縣綜合報導
南加迪士尼樂園。（本報檔案照）
南加迪士尼樂園。（本報檔案照）

南加橙縣安那罕（Anaheim）的迪士尼樂園，雖然打著地球上最快樂的地方（The Happiest Place on Earth）的標誌口號，然而據當地媒體報導，管轄迪士尼的安那罕警局的報警電話記錄顯示，3月間，迪士尼樂園發生包括攻擊、毆打、重大偷竊、非法闖入、身分盜竊等案件，平均幾乎每天都有各類案件發生。

安那罕的迪士尼樂園於66年前開始運營，每年來自各地參觀者多達數百萬人。當地警方也致力將「世界最快樂的地方」打造成最安全的樂園。但園區也會發生各種案件，據3月警方報警電話記錄，各類案件多達25起，涉及吸毒、攻擊鬥毆、小偷小摸及重大偷竊、身分盜竊、騷擾、非法闖入，其中以毒品、偷竊犯罪居多。警方報警記錄包括日期、時間及犯罪形式。同時還有是否將嫌犯拘押及開罰單等。

據報導，非法闖入案件或是未經允許進入，或與財物有關，一般小偷竊金額在950元以下，重大偷竊金額則超過950元。攻擊和毆打案件涉及使用暴力，有的案件與酗酒有關，涉及酗酒後導致毆鬥，或者因酗酒無法自主獨立行動。失物招領、例行巡邏檢查及一些行為不檢點，但未觸法事件，並沒有記錄在內。

迪士尼樂園在官網上表示，包括主題公園、酒店、購物中心及步行道，都採取了全面安全措施，在安檢站設有金屬探測器和背包檢查，園區也有安保人員與警方一起巡邏，確保遊客安全和園區治安秩序。

迪士尼 樂園 南加

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