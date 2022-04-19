上海封城 居民探頭出牆理髮 洛親友看了五味雜陳

上海封城抗疫，市民禁足小區，各出奇招，探頭出牆剪髮。（讀者提供）

中式院牆圍欄，不僅具有分隔內外的實用功能，並帶有裝飾效應，在現代建築中仍被廣泛採用，體現文化底蘊。近日上海封城 ，居民出行受限，圍欄又增加了一個功能，牆內的居民可以從圍欄方孔中探出頭來理髮，達成「人不出小區」、也能享受生活服務的目的，盡顯豁達樂觀的心態，洛杉磯 親友看到視頻五味雜陳。

影音來源：讀者提供

阿罕布拉市(Alhambra)的張女士近日收到上海友人發送的視頻，他居住的小區被政府劃為「管控區」。友人解釋，管控區是指該小區最近七天內無陽性感染者報告，區內的居民可以出戶，但不可以出小區圍牆；居民每天可以到小區內指定地點，無接觸領取配送物資，但不提供生活服務，例如理髮。

但是，封城抗疫，足不出戶或不出小區，可是人們的頭髮照樣生長，管控區內沒有理髮店，即使有也暫停營業。人們的頭髮日日見長，遮耳掩面，不僅有損形象，感覺也不大舒服。如何做到「不走出小區也能理髮」？於是，有些上海人再次展現出他們的智慧。

這位友人所在的管控區，有位居民請來了理髮師朋友。但是，理髮師不能走進小區，小區居民也不能走出圍牆。於是，理髮師站在牆外圍欄前，居民站在牆內，從圍欄內的方孔中伸出頭來，雙日撐住欄桿。理髮師一手托住客人的頭，一手快速移動電推子，很快將一頭亂髮夷為平地。從視頻中可以聽見一旁觀禮的女子連聲誇讚，「滿好的！一邊抗疫，一邊理髮，了不得！」

中式圍牆或圍欄很有講究，可以從院內看到戶外景觀，在建築美學上稱為的「借景」。但是，古人可能沒有想到，後人在非常時期，還可以利用延伸風景的牆壁空間，探出頭來剪髮整容。而且，因為身體仍在牆內，「頭過身不過」，沒有違反當下「不可以出小區」的政策，做到了抗疫生活兩不誤。

然而，洛杉磯的親友看到了這則上海人剪髮視頻，啼笑皆非，五味雜陳。美國也遭受過疫情重創，也採取了眾多措施抗疫，主要是接種疫苗和佩戴口罩，並沒有封城、封區、封戶。但仍有中國小粉紅在微信 發文對他們的處境表示幸福，這位網友說，「告訴你們，國外因為奧米克隆（Omicron），屍橫遍野，整村整村的死，當地人非常絕望。上海只是封城，有這麼痛苦嗎？我們已經很幸福了。」