劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

亞凱迪亞市4月17日發生一起持槍搶劫案件。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣華人 聚居城市亞凱迪亞 市（Arcadia）4月17日發生一起持槍搶劫案件，嫌犯深夜闖入一戶居民家，將一對夫婦捆綁起來，並襲擊其中一人的臉部，之後開著被害人的特斯拉 （Tesla）轎車逃跑。目前，特斯拉已被找到，知情者透露，不排除被害人是華裔的可能。

亞凱迪亞市平均家庭年收入為 13萬1643元，家庭收入中位數為每年 9萬5736 元。當地學區良好，是許多華人心儀的良好的社區 。

案發後，本報第一時間聯繫亞市警方，警員表示，案件發生在17日（周日）晚上 10 時 28 分左右，地點位於Carriage House Lane 700 街區的一個封閉式社區內。根據警方提供的新聞稿，案發時，兩名男子闖進被害人家中，其中一名嫌犯手持槍枝，將屋主夫婦捆綁了起來。由於被害人被綁無法移動，嫌疑人隨後拿了他們的包，並開走停在車庫裡的一部新型特斯拉轎車。

警方稱，兩名嫌疑人都是身材魁梧的西裔男子，身高約 5 呎 6吋，他們身穿深色衣服、戴口罩和手套。警方同時表示，其中一名被害人臉部被嫌犯襲擊後明顯受傷。關於被害人的族裔身分，警方表示不便透露，但一名知情者說，不排除是華裔。

案發第二天上午，記者走訪案發現場。這裡離華人熟悉的亞凱迪亞商場（Arcadia mall）、孔雀園(Los Angeles County Arboretum)非常近，是一個全封閉的鐵門小區，周圍環境優美，門口有保安24小時警戒，小區內有多幢別墅，都是價值數百萬的高檔豪宅。值班保安表示，不便透露案件任何細節，並表示這裡除非小區居民才能開車進入。

從現場看，陌生人很難闖進這個戒備森嚴的鐵門小區，那麼案發當晚，兩名嫌犯究竟如何進入，又為何選擇這家居民作案？亞市華裔市長戴守真表示，此案目前疑點重重，嫌犯如何成功進入小區，單從這點來看，就表明不是一起簡單的入室搶劫案件。 「案發現場旁邊這麼多豪宅不搶，為什麼要如此困難地進入鐵門搶這一家呢？」戴守真說，因為目前警方正在調查中，他不便透露更多案情進展。

記者在案件現場小區門口發現，進入小區的車輛中，不乏亞裔居民的面孔，因此不排除被害人是華人的可能性。本案另外還有一個很大的疑點，很多人都知道特斯拉轎車有很強的跟踪功能，劫匪為何會搶一部特斯拉？戴守真說，「這部車開到哪裡都會很快被找到，再笨的小偷也不會偷特斯拉，從這點看，也說明不是一起簡單的案件。」

案發後，被盜的特斯拉汽車很快在巴沙迪那市（Pasadena）東加州大道 3800 街區( East California Boulevard) 被發現。相關視頻顯示，警察在巴市街頭調查這輛白色特斯拉，車門、後備箱都開著。

持槍搶劫的惡性案件發生在華人聚居城市，華人聽聞後紛紛表示恐慌。住在附近的林女士說，亞市一直以來治安良好、學區好，當初移民選擇在這個城市定居就是考慮這些因素。但這兩年來盜竊頻發，如今持槍搶劫的惡性案件就發生在自己周圍，感覺非常不安全。

戴守真認為，這起案件比較特殊，有一定的針對性，不會發生在一般居民身上，民眾不必過於擔心害怕，「應該是很有目的性和針對性，有很多因素造成這起搶劫案，並不是針對普通市民的隨機搶劫案。」該事件仍在調查中，任何有信息的人可以撥打 626-574-5151 聯繫亞市警局。