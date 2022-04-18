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洛男參加自行車公益活動被撞死 肇事司機逃逸現被捕

本報記者洛杉磯報導
男子參加自行車公益活動被撞死之處，有不少人送花。（CBS截圖）
男子參加自行車公益活動被撞死之處，有不少人送花。（CBS截圖）

一名男子涉嫌上周末在洛杉磯市格里菲斯公園 ( Griffith Park) 撞死自行車騎士後逃逸，已被拘留，18日面臨汽車過失殺人控罪 。

據洛杉磯市警察局， 4月16日下午 3 點 50 分左右     77 歲的傑爾默特（Andrew Jelmert）  在格里菲斯公園參與一項慈善自行車活動時，於水晶春路(CrystalSprings Drive)  4400號被一輛汽車撞到，當場被宣布死亡。

肇事司機在撞到他後， 在沒有提供任何幫助或表明身份的情況下  下車逃離現場。現場目擊者，也是公園護林員之後協助警方找到肇事司機，並將他逮捕。

警方在一份聲明中指出，酒精是車禍的主要原因。37 歲的肇事者 Jairo Martinez 因涉嫌駕駛車輛過失殺人已經被捕，法官裁定他的保釋金為 61萬6000元。

 

籌組該項公益活動的AIDS/LifeCycle 的組織者，17日周日在臉書上發布消息說，他們很傷心地要宣布一位參與他們公益活動  SoCal Day on the Ride   的人，在被汽車撞到後喪生。受害人傑爾默特是該活動的五次參與者，並且是隊伍Different Spokes的隊員

據洛杉磯市警察局中央交通部門發言人M. McCommas，傑爾默特當天騎自行車向北行駛時，被一輛也是北行的汽車撞到，之後他的自行車摔倒在馬路上，並因為受到極大的重擊在現場被宣布死亡。

男子參加自行車公益活動被撞死。（CBS截圖）
男子參加自行車公益活動被撞死。（CBS截圖）

汽車 洛杉磯 警察

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