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畢業求職難？ 洛台僑「師徒計畫」幫助打贏求職團體戰

記者邵敏／洛杉磯報導
「師徒計畫」第一屆開幕儀式，於 4 月 17 日在洛杉磯華僑文化教育服務中心成功落幕。（主辦方提供）
「師徒計畫」第一屆開幕儀式，於 4 月 17 日在洛杉磯華僑文化教育服務中心成功落幕。（主辦方提供）

針對大學畢業生面臨求職困難的局面，台灣青年美國職涯發展協會(Career Taiwan USA Association) 創辦為期八 個月的「師徒計畫」（Mentorship Program），幫助畢業生打贏求職團體戰，不讓學生孤單闖蕩。「師徒計畫」第一屆開幕儀式，於 4 月 17 日在洛杉磯華僑文化服務中心成功落幕。眾多業界導師和學生踴躍參與，導師慷慨傳授求職經驗，學生開心能找到求職路上的好戰友。

當天共有 40 多位同學到場參與，分別來自南加大（ USC）、富樂頓加州州立大學（Cal State Fullerton）、河濱加州大學（UCR）等高等學府的大學生、研究生和博士後，領域涵蓋化工、行銷和數據科學等。學生們表示擔心疫情影響找工作和實習的機會，參加這個活動才知道自己不孤單，很高興能遇到願意分享求職和轉職過程的學長姐。

「師徒計畫」挑選曾在美國經歷求學、找工作，甚至轉換職涯跑道的前輩作為導師，為在美學子量身打造職涯發展課程。課程內容涵蓋生涯規劃、履歷診斷、Networking 技巧、企業參訪、找工作密技等專業知識課程。此外，每個月安排客座導師為學生加強整體職涯規劃。開幕活動邀請洛僑中心主任陳敏永，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處教育組藍先茜組長，總統府國策顧問田詒鴻顧問蒞臨，這是主辦方疫情後首次舉辦的實體活動。

陳敏永主任以「時代考驗青年，青年創造時代，要突破時代的考驗，創造更好的時代」勉勵參加活動的學生們，並期望通過這個活動「能讓海內外台灣學子吸收前輩的知識、經驗，傳承下去。」

田詒鴻顧問擔任客座導師，他在致詞時對學生們說，「看到你們就想到自己，我24歲時拿著一卡皮箱來美國打拼。你們受過台灣教育，加上美國高等教育，東西方教育的結合在職場上的爆發力不容小覷。」

協會會長沈毅昌在開幕式表示，「台灣青年美國職涯發展協會成立的宗旨，就是幫助台灣年輕人在美國落地生根及職涯發展，此次活動我們除了傳授基本的求職技巧，更想進一步量身定做適合學生的職涯規劃。」

當天的開幕活動，協會特別聘請好萊塢活動專用攝影師，給每個學員免費拍攝個人形象照，用嶄新的專業照片開始求職路程。未來的活動細節請至協會網站(https://www.careertaiwanusa.org/) ，及Career Taiwan USA 的臉書 (https://www.facebook.com/careertaiwanusa) 參考及報名。

台灣青年美國職涯發展協會 創辦為期八個月的「師徒計畫」。（主辦方提供）
台灣青年美國職涯發展協會 創辦為期八個月的「師徒計畫」。（主辦方提供）

教育 加州大學 疫情

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