洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍

洛杉磯男屋主周末晚在家看電視，遭遇多名蒙面歹徒入室搶劫。（KTLA）

南加州 洛杉磯一名居民周末在家看電視時，竟然遭遇多名蒙面歹徒入室行搶。歹徒發現屋主在室內後，快速逃離。屋主說，當時他也被嚇住了！歹徒進入室內搶劫，竟然還玩自拍。

案件發生在好萊塢岡社區（Hollywood Hills），時間是17日晚（周日），Pacific View 街7200號街區一戶人家的男性屋主正在家裡看電視時，這時有約五名蒙面歹徒闖進室內，開始翻找值錢物品。屋主說，當時是晚上約11時15分，他的寵物狗起初狂叫，他以為是發現了野生動物，比如浣熊等，就沒有太在意。

但因他記得衛生間的門沒有鎖好，就決定查看一下監控攝像頭，猛然發現在車庫裡出現一個蒙面男子。於是他撥打911報警，值班警官告訴他，躲進衛生間確保安全。屋主明顯受到驚嚇，他告訴值班警官，已經躲進衛生間，暫時還算安全。不過，歹徒會隨時闖進來。

最終，這名屋主為確認歹徒是否離開，從衛生間出來悄悄察看，也希望報警後警察 盡快趕到。他說，或是入室歹徒察覺到室內有人，都跑掉了。當天再次查看監控視頻時，看到闖入室內的有四至五個歹徒，均為年輕人，都是蒙面。警方尚未確認到底有幾名歹徒闖入，歹徒特徵尚不明確。

屋主表示，歹徒是使用類似螺絲刀的工具進入車庫，還闖進一個房間，拿走一些物品，但尚不確定這些遭搶物品是什麼。他表示「看到一名歹徒手裡拿著東西，並不知是什麼」。雖然屋主沒有受傷，但驚嚇不小，他說「無論誰，當看到五個歹徒闖進自己家中，真的真害怕！」更令人氣憤的是，歹徒進入室內後，還用手機給自己拍照。

歹徒在警察到來之前就跑掉了，警方建議屋主，在住宅周邊增加更多燈光及安保監控設施。雖然屋主表示會接受警方建議，但對這段經歷仍心有餘悸。他說「事情發生後，一直不敢入睡，讓整個房間的燈都亮著，因為真的嚇壞了」。