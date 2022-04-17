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美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出

記者李雪／洛杉磯報導
明星潔西卡艾芭也愛吃火鍋。（取自潔西卡艾芭Instagram）
明星潔西卡艾芭也愛吃火鍋。（取自潔西卡艾芭Instagram）

南加州因有好萊塢而影視明星雲集，公共場合偶遇明星也是本地民眾的樂趣之一。近日有華裔民眾在海底撈火鍋店見到明星潔西卡艾芭(Jessica Alba)和全家一同用餐，大呼原來美國大牌女明星也愛吃中國火鍋。

有南加華裔民眾表示早先前往世紀城（Century City）的海底撈分店用餐時，見到一家洋人吃火鍋，其中妻子長得很像潔西卡艾芭。但她也不敢確定，因為這位妻子看起來太親民，和其他普通食客一樣。沒過幾日，就有英文的娛樂媒體「People」，報導潔西卡艾芭和家人一起外出用餐的新聞，這位民眾才確信當時看到的是她。

而潔西卡艾芭自己也大方在Instagram上發布自己周末與丈夫Cash Warren和三個孩子在海底撈吃火鍋的照片，其中當然還有觀看甩撈麵小哥表演的視頻。她還加上標籤「#haidilao」（海底撈）和「#hotpot」（火鍋），表示「和我最愛的人一起吃好吃的」。

加州華人區有不少正宗中餐館，也吸引了主流明星光顧，對中餐館了解不淺。潔西卡艾芭可能不是唯一喜歡中式火鍋的明星，該帖子下面的評論中，有不少娛樂圈名人表示海底撈是吃火鍋的最好地點，包括tiktok網紅Sara Echeagaray，男演員Adam Rose。

潔西卡艾芭是美國家喻戶曉的女演員，13歲就開啟演藝生涯，2000 年出演美劇「末世黑天使」 （Dark Angel）開始受到關注，其後還出演著名電影「驚奇4超人」（Fantastic Four）、「罪惡城」（Sin City）等。十多年前紅極一時，不過近年來結婚生子後淡出螢幕開始創業。

明星潔西卡艾芭也愛吃火鍋。（取自潔西卡艾芭Instagram）
明星潔西卡艾芭也愛吃火鍋。（取自潔西卡艾芭Instagram）

南加 加州 華裔

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