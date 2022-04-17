1500人匯聚洛縣慈濟　以健走凝聚慈悲行動力

洛杉磯縣聖迪瑪斯市（San Dimas, CA）縣公園內的慈濟美國總會園區，4月16日一大早7點起，就有來自四面八方的車開入，共計有逾1500人前來參加「慈悲行動力：2022慈濟健走」活動。（慈濟提供）

位於洛杉磯縣聖迪瑪斯市（San Dimas, CA）核桃溪社區公園（Walnut Creek Community Regional Park）內的慈濟美國總會園區，4月16日一大早7點起，就有來自四面八方的車開入，共計逾1500人參加「慈悲行動力：2022慈濟健走」活動。五公里健康步行活動首次採行參與者可在慈濟健走網站上建立團體和個人「群眾募款」（crowdfunding）的網頁模式，讓更多人投入這場愛的盛會，募款將用來護持美國慈濟的醫療和教育項目。

健走者中，有健步如飛充滿活力的年長者團體，有全家十多人都來的西語的家庭，有扶著家中剛學步幼童的年輕爸媽，有抱著家中寵物狗的愛心飼主，還有到西來大學留學的中國天台寺法師等。眾人穿梭在園區內果香四溢的生態園區，或行走在周邊公園鬱鬱蔥蔥的健走步道 ，在園區好望角遠眺時可對著許願池禮佛，登上停駐場內的大愛醫療巡迴車了解醫療義診模式，教育展攤親子們則忙著投入各項手工藝活動。

慈濟美國總會也在這一天，正式為園區的「惜福屋」舉辦開幕典禮。這是志工從社區蒐集來的二手衣物和家居用品中，挑選全新或八、九成新的物資，依照商店模式分門別類展示在惜福屋，免費開放給社區有需要的家庭，或遭遇緊急事件失去所有生活用品的家庭，能在此像購物般輕鬆地挑選所需物資，拎著購物袋歡喜返家重新出發。慈濟讓有需求的家庭能以有尊嚴的方式減輕生活負擔，同時建立社會民眾養成惜物愛物、珍惜資源的觀念。

「在疫情發生兩年後的復活節前夕，我們很高興見到老朋友、新朋友和曾失聯的朋友，來到我們被大自然環繞的園區，參與這場跨宗教、多元族裔融合的團圓聚會。」慈濟美國總會執行長曾慈慧說道：「我們希望大家在這次健走中，從參觀惜福屋、生態園區、慈濟的介紹展示中，進一步認識慈濟的使命，並體認到佛教尊重生命、茹素護生的理念。」

首度來到慈濟園區的民眾克里斯·林（Chris Lin）說道：「我對慈濟的了解，就是它有一個醫療的專車，會到各地去巡迴、去義診。我覺得這個行動非常好、非常的棒，我很支持。」另一位健走民眾笑著說：「慈濟在兒童教育部 分，做得和醫療義診一樣很棒！」喬杜普（Duplexe Tchoffo）在園區健走一圈後說：「我看到很多展示圖片，是慈濟人在全世界所做的，還有大愛眼科醫療巡迴車提供免費醫療義診服務，我看到了慈濟做了許多很棒且令人印象深刻的事。」

這是慈濟美國總會首度在園區舉辦大型健走活動，也是一場為美國慈濟醫療和教育項目而走的慈悲行動，熱烈的人潮共振善念，匯聚如南加陽光般超過百萬兆瓦的愛能量。錯過這次活動的朋友，仍可繼續把握善心共振的機緣，一起把愛的溫暖傳遞給更多的人： https://donate.tzuchi.us/zh/cause/walkathon；更多慈濟美國資訊： tzuchi.us/zh；網路捐款：donate.tzuchi.us/zh；手機應用程式：一指積善 Tzu Chi Connect；

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