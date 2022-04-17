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南加超市員工工會批准新合同 避免了罷工

本報記者╱洛杉磯報導
南加超市員工工會批准新合同， 避免了罷工。（示意圖，本報記者╱攝影）
南加超市員工工會批准新合同， 避免了罷工。（示意圖，本報記者╱攝影）

數萬名加州雜貨店的員工已批准與大型連鎖超市簽訂的新合同，避免了潛在可能的罷工

加州中部和南部地區的工會成員，近日批准了與雇主達成的初步協議。聯合食品和商業工人國際工會（United Food and Commercial Workers union）在一份聲明中說，它為大約 4 萬7000 名員工爭取到更高的工資、更強的健康福利、增加兼職工人的保證工作時間、改善商店安全和有保障的養老金。

工會表示，大多數工人將在三年內獲得每小時 4.25 元的加薪，部分員工的加薪幅度更高。

工會在一份聲明中表示，該合同還包括在每家 Ralphs、Albertsons、Vons 和 Pavilions 超市建立健康和安全委員會的條款，以便員工在安全問題上擁有發言權。

在新冠疫情（ COVID-19） 大流行期間，包括雜貨店在內的一線工人受到沉重打擊。由七個地方工會聯合發表的一份聲明說，在冒著生命危險作為基本工人為加州社區服務兩年多之後，為這些辛勤工作的成員達成更好的工資增長、醫療保健改善，和受保護的養老金的公平合同，是再重要不過了！

「我們創造了歷史！」參與談判團隊的千橡市 Ralphs 超市食品店員 Erika Bentzen 在聲明中說，這是成員第一次參與談判，相信有所貢獻，而這是全國在相關領域談成的最好的合同。

該合同立即生效，覆蓋約540家店。之前的三年合同於 3 月 6 日到期，原來若未能與雇主達成協議，工人們已投票授權罷工。

2019 年，Ralphs、Vons、Pavilions 和 Albertsons 的員工投票批准罷工，但最終在沒有罷工的情況下達成合同。2003-04 年的罷工和停工使近 7萬名南加州雜貨店工人在抗議線上待了四個多月。

罷工 加州 投票

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