南加華人房車遊 億年化石雙彩虹 一路奇景伴行

17天的房車旅行，孩子們在旅行中學會成長。（Christy提供）

南加河濱縣坦密庫拉市（Temecula）華裔居民Christy一家，春假期間舉家RV房車出行。17天旅行中，一家五口人開車近3000哩，途徑多個國家公園，一路看到轉瞬即逝的雙彩虹、幾億年前的化石，美景奇觀盡收眼底。

（影音來源：Christy／記者邵敏後製）

資深保險經紀人Christy一家有三個孩子，兩個5歲、8歲的男孩，一個3歲的女孩，一家五口人3月18日從河濱出發。「房車遊對於我們大家庭來說非常方便，不用一路頻繁換酒店，也沒有疫情 擔憂，17天去了五個地方，非常盡興。」

Christy一家的行程包括巨人柱國家公園（Saguaro National Park）、化石林國家公園(Petrified Forest National Park)、塞多納（Sedona）、佩吉(Page)、錫安國家公園（Zion National Park）等多地，讓他們印象最深的是看到轉瞬即逝的雙彩虹。

那天一家人住在Page的一個房車營地，下午陽光明媚，開始下起了太陽雨，兒子第一個發現天空中突然出現雙彩虹，Christy回憶當時的大自然美景特別驚艷，「雙彩虹的顏色排列是相反的，彩虹一頭落在遠處山林間，山被染成五顏六色，小朋友都說彩虹盡頭一定是矮精靈Leprechaun埋藏金子的地方。但10分鐘很快就沒有了，真的是轉瞬即逝。」

除了見到雙彩虹之外，一家人還觀賞到半邊藍天白雲、半邊陰雲密布的壯觀天色。 Christy說，「Page的天氣實在太詭異，剛進馬蹄灣時，太陽曬得脖子疼，玩了一會刮起一陣妖風，吹得人都站不穩，然後開始下雨，等我們回到營地時，看到半邊晴空萬里，半邊烏云密布，天色很是壯觀。」化石林國家公園也讓孩子們嘆為觀止，Christy說，「這些幾億年前的化石，遠看時就像一節節樹幹倒在地上，近看才發現都是水晶狀的化石，五顏六色非常神奇。」

Christy還分享了旅行中加油的小故事，她說出加州 那天油價 一加侖5.9元，「當時亞利桑那的油價是4.5元，我們就想開到那邊再加油，沒想到離目的地還有10分鐘時，油箱已經亮燈報警了，當時不得不在加州境內加到最貴的一加侖6.99元的汽油，整整一加侖相差2.5元。」

17天的房車旅行，一路收穫很多，Christy認為，孩子們在旅行中學會成長，她看到很多驚喜，「有一天孩子們在塞多納營地的小溪里玩水時，三歲的女兒走到溪水中間，不慎摔倒，我和老公都在岸邊，離得比較遠，旁邊八歲的哥哥果斷衝過去把妹妹抱了出來，非常利索。我當時很感動，孩子在經歷這些事的時候學會成長。」

Christy還表示房車旅行對促進一家人的情感交流非常有幫助，她說平時在家中，每個人都在自己房間，但房車旅行時，一家人不得不擠在小小的空間長時間相處，無形中家庭關係得到促進，「平時工作忙，沒有觀察到孩子們的一些細節，但旅行中都會一一發現，家庭關係從未有的親密。」