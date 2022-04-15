洛杉磯街頭男嫌持刀隨機刺死一人

嫌疑男子4月8日在洛杉磯市Westlake附近持刀隨機襲擊路人。（LAPD）

當局表示，警方正在尋找一名嫌疑男子，4月8日他在洛杉磯 市Westlake附近持刀隨機襲擊路人，造成一名 34 歲的無辜路人死亡，之後嫌疑男子又試圖刺傷另外兩人。警方已公佈嫌疑人頭像，全力抓捕這名危險的持刀者。

4月8日下午 2 時 40 分左右，受害者 Sergio Santay 在 Bonnie Brae Street 600 街區行走， 有人突然持刀襲擊了他，案發時，Santay 正在通過 FaceTime 與他的兄弟交談。

洛杉磯市警察 局（LAPD）周四在新聞發布會上表示，嫌疑人在沒有任何挑釁的情況下刺傷受害者。警察趕到現場時，發現Santay 的脖子已被刺傷，他被緊急送往當地醫院後宣布死亡。警方說，在致命刺傷發生後，襲擊者在 Bonnie Brae 街向南跑，路上遇到了兩名坐在小巷裡的人，並試圖刺傷他們，然後逃離現場。

LAPD警官認為，這些襲擊似乎都是隨機且沒有理由的。警探們調查此案時，找到監控錄像，確定這名嫌疑人的體貌特徵，他最後一次露面時戴一頂大麻 圖案的黑色漁夫帽、穿著綠色 T 恤、淺色短褲和深色鞋子。沒有關於嫌疑人的進一步細節。

案發當天，被害人Santay下班後在離家三個街區的地方被襲擊，他的兄弟Douglas Santay當時正和Santay通過 FaceTime 聊天，「他在 FaceTime 上跟我說話，那一天他非常高興，在聊他的工作。」突然間，Sergio Santay滿臉鮮血，沒有反應，電話那邊的Douglas 立即撥打 911報警，同時自己也趕到現場，但案發現場已被黃色膠帶設置了警戒線。警方證實他的兄弟已遭到襲擊，之後被送往醫院搶救時宣告死亡。

Douglas Santay 目前創建了一個 GoFundMe 頁面，幫助家人支付喪葬費用，他們希望將Sergio Santay的遺體送到家鄉瓜地馬拉（Guatemala）。Douglas說，「我要為兄弟尋求正義，希望能盡快找到那個罪犯。」

當局呼籲案發現場附近的民眾能夠積極提供線索，LAPD警官Annie Hernandez表示，「這個地區有很多人居住，持刀隨機襲擊路人的嫌犯很危險，我們確實需要人們的幫助，告訴我們看到了什麼。」任何有信息的人可致電 213-996-4116 聯繫 LAPD 兇殺案探員Sharman 或 Gonzales。