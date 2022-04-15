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巴沙迪那終止暫停驅逐令2023 年1月欠租客面臨驅逐

記者丁曙／巴沙迪那綜合報導
巴沙迪那市議會本周以 6 票對 1 票迅速終止緊急暫停驅逐令。（記者丁曙／攝影）
巴沙迪那市議會本周以 6 票對 1 票迅速終止緊急暫停驅逐令。（記者丁曙／攝影）

由於 COVID-19 大流行，巴沙迪那（Pasadena）的商業和住宅暫停驅逐令（commercial and residential eviction moratoriums）可能會在 7 月之前結束，2020 年 3 月制定的暫停驅逐令時間已超過兩年了。

巴市檢察長Michele Beal Bagneris 將在 4 月11日那一周後的 30 天內準備一項地方法規（ordinance），將在 5 月中旬左右取消針對商業物業的 COVID-19 驅逐禁令，並於 6 月 30 日取消針對住宅物業的驅逐令。

一旦法規獲得市議會批准，租戶必須在 2022 年 12 月 31 日之前支付拖欠房東的任何租金。然後，如果又欠交新年 1 月份的房租，他們將被驅逐。

巴市的暫停驅逐令於 2020 年 3 月 17 日獲得批准，在房客受 COVID-19 的影響而無法支付租金的情況下，禁止房東驅逐租戶。或除非必要，出於健康和安全原因，否則不得進行無過錯驅逐（no-fault eviction）。如果商業租戶因 COVID-19 受到財務影響而無法支付租金，房東也不得驅逐租戶。

但是，巴沙迪那市議會本周一以 6 票對 1 票迅速終止緊急暫停驅逐令。由於市長戈多（Victor Gordo）本人也是地方房東，迴避了周一的討論會。

房東 租金

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